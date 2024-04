Comme Netflix et Disney, Prime Video sort le grand jeu pour ce début du mois d’avril et nous promet une semaine très chargée. Si la plus grosse sortie du mois n’arrivera pas avant la semaine prochaine, on parle ici de la série Fallout, on aura très largement de quoi faire d’ici là. Une quantité folle de films débarquent tous en même temps et il y a plus d’un classique ! C’est d’ailleurs assez rare de voir autant de longs-métrages cultes ensemble. En revanche, ne cherchez pas de séries ou de nouveaux documentaires, il n'y a absolument rien d'autres à se mettre sous la dent cette semaine.

Une quantité folle de films cette semaine sur Prime Video

S’il arrive parfois que Prime Video n’ait plus grand-chose sous le coude, cette semaine, il donne tout. La plateforme SVOD nous sort plus d’une dizaine de films en quelques jours seulement. De l’action avec toute la saga des Jason Bourne, série de films archi-cultes pour les amateurs de thriller d’espionnage. Encore plus culte, ce sont les films RoboCop qui débarquent tous en même temps sur Prime Video. Une licence que l’on ne présente plus, l’un des plus grands représentants de la science-fiction.

On aura également le droit à pas mal de comédie avec deux films français plutôt drôles : Case Départ, qui renvoie deux frères à l’époque de l’esclavage, et le Crocodile du Botswanga, un film qui parodie la dictature africaine. On y suit un joueur de foot qui va se retrouver forcé d'intégrer l’équipe nationale d’un pays africain dirigé par un dictateur fan de lui. On pourrait également citer d’autres gros films comme Shazam !, Baywatch (Alerte à Malibu) avec Dwayne Johnson, ou encore Doctor Sleep avec Ewan McGregor. Du beau monde donc.