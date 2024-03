Il y a environ une semaine, la série Fallout nous en a mis plein les yeux via un nouveau trailer. Pour rappel, Amazon Prime Video a mis sur pied une adaptation de la franchise en prises de vues réelles. Un pari risqué, et on le sait, beaucoup se sont cassé les dents sur cet exercice. Pour l'instant, le bilan est plutôt rassurant, et les têtes pensantes derrière ce projet nous le font bien comprendre. D'ailleurs, on a même eu droit à un premier extrait, nous montrant ainsi plus en détail l'un des personnages principaux.

La série Fallout se montre à nouveau, voici la Goule

Dans ce court extrait de 32 secondes, on peut voir la Goule, qui est jouée par l'acteur Walton Goggins. Ce sera visiblement une figure récurrente du récit de la série Fallout. On le voit rapidement en action, discutant avec les habitants d'une ville dans laquelle se trouve l'héroïne de l'histoire. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a l'air plutôt menaçant. On comprend qu'il cherche un homme, et que même s'il n'est pas le bienvenu, ce n'est pas son problème. Ce clip a le mérite de donner le ton du personnage.

Au passage, on a également l'occasion de jeter un œil sur la ville où se trouve notre protagoniste. Et il faut l'avouer, le résultat est assez convaincant. On se sent bien dans l'univers des jeux, et ça, c'est un constat qu'on avait déjà pu faire avec la dernière bande-annonce en date. Celle-ci a mis en avant la technologie Vault Tec ou La Confrérie de l'Acier, et ça nous a mis une petite claque. Bien sûr, ça ne révèle rien sur le rendu final. Néanmoins, au niveau des visuels, on n'a normalement pas besoin de s'inquiéter. On verra bien le jour J si on a bien fait de rester optimiste.

N'oubliez pas que la série Fallout sort le 11 avril prochain sur Prime Video. On se rapproche enfin de la date butoir, et on pourra savourer tous les épisodes le jour même. Quant à l'intrigue, elle suivra les aventures de Lucy, incarnée par Ella Purnell. C'est une survivante de l'Abri 33 qui va devoir sortir à l'extérieur pour accomplir une mission. Elle va ainsi découvrir l'horreur d'un monde post-apocalyptique dans lequel elle va tenter d'évoluer. Sur son chemin, elle va faire de nombreuses rencontres, dont la fameuse Goule qu'on peut voir dans ce clip. Espérons que ce sera à la hauteur de la licence.