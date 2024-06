En juillet 2024, Prime Video propose une variété de films et de séries captivants, garantissant de satisfaire les goûts de chacun. Avec des sorties échelonnées tout au long du mois, les abonnés pourront se réjouir de nouvelles aventures, de comédies et de drames intenses. Par contre, on vous prévient. C'est tout de même moins chargé que la concurrence comme, au hasard, Netflix.

Les films Prime Video de juillet 2024

Les abonnés Prime Video auront droit à plusieurs nouveautés cinématographiques ce mois-ci. Le 4 juillet, Space Cadet fait son entrée, promettant une aventure interstellaire avec une bonne dose d'humour. Le 11 juillet, Divorce in the Black 1 aborde les complexités des relations modernes à travers une histoire poignante et réaliste. Le 18 juillet, Mon Espion 2 : Mission Italie arrive pour apporter une dose d'action et de comédie, suivant les péripéties d'un espion en mission. Enfin, le 25 juillet, Cirque du Soleil: Without a Net offre une immersion spectaculaire dans les coulisses de la célèbre troupe de cirque, dévoilant le talent et le travail acharné derrière leurs performances époustouflantes.

4/07 Space Cadet

11/07 Divorce in the Black 1

18/07 Mon Espion 2 : Mission Italie

25/07 Cirque du Soleil: Without a Net

Toutes les séries Prime Video de juillet 2024

Du côté des séries, Prime Video ne déçoit pas avec une sélection diverse et passionnante. Le 11 juillet marque le lancement de Sausage Party : Foodtopia, une série animée qui poursuit les aventures hilarantes et irrévérencieuses des aliments vivants. Le 18 juillet, les fans de super-héros peuvent se réjouir avec la sortie du dernier épisode de la quatrième saison de The Boys, une série qui continue de subvertir le genre avec son approche sombre et satirique.

Le 19 juillet, deux séries importantes rejoignent le catalogue. Betty La Fea, the Story Continues revisite l'histoire emblématique de Betty, apportant de nouvelles intrigues et développements à ce personnage bien-aimé. En parallèle, Those About To Die plonge les spectateurs dans l'univers brutal et fascinant des gladiateurs, promettant des drames intenses et des scènes de combat épiques. Ca va saigner.

Séries Prime

11/07 Sausage Party : Foodtopia

18/07 The Boys Saison 4 dernier épisode

19/07 Betty La Fea, the Story Continues

19/07 Those About To Die

Autres

9/07 Sam Morril : You’ve Changed (stand-up)

Nouveautés MAX

Du 8 juillet au 29 juillet, chaque semaine, un nouvel épisode de la deuxième saison de House of the Dragon sera disponible, avec les épisodes 4 à 7 diffusés à raison d'un épisode par semaine. Cette série, préquelle de l'iconique Game of Thrones, continue de développer l'histoire fascinante des Targaryens et les intrigues politiques complexes de Westeros. Les fans de la série peuvent s'attendre à des épisodes remplis de drames intenses, de complots et de batailles épiques, dans la lignée de ce qui a fait le succès de l'univers de George R.R. Martin.