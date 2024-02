Chaque semaine, Prime Video, Netflix ou encore Disney+ s'arrangent pour avoir un maximum de programmes dans leur besace. Mais il arrive parfois que les sorties de films et séries soient toutes programmées aux mêmes dates. Résultat, certaines semaines sont plutôt maigrelettes en nouvelles sorties.

Deux films ultra frais sur Prime Video

Prime Video joue avec nous ce mois-ci. À la surprise générale, sans crier gare, elle a sorti plusieurs programmes dès le 1er février. D'un bloc. Des films ultra-cultes comme Jurassic Park, West Side Story, Snatch, ou encore la trilogie de Moi Moche et Méchant. Quelques séries étaient aussi de la partie avec la nouveauté Nudes, ou encore la cultissime The Wire, qui a laissé filtrer sa première saison sur la plateforme (le reste est sur HBO derrière un autre abonnement, évidemment). Passé ce raz-de-marée en début de mois, plus rien. Et ça va durer plusieurs jours puisque pour cette deuxième semaine de février, on ne notera que deux nouveautés à venir.

Les films de la semaine du 5 au 11 février 2024

Heureusement, si elles sont rares, les nouvelles sorties sont tout de même hyper sympas. Surclassé est le premier film à poser ses valises cette semaine sur Prime Video. Une comédie fraîche et légère avec Camila Mendez en tête d'affiche, la star découverte avec Riverdale, une série au succès intergalactique signée Netflix. On va y suivre les péripéties d'une jeune femme modeste qui met un pied dans un univers fait de mode, d'argent et de paillettes. Un monde qui la dépasse totalement, mais dont elle a toujours rêvé.

Humour toujours avec une excellente comédie, romantique cette fois, Happiness Therapy. Un long métrage porté par Bradley Cooper et Jennifer Lawrence, deux célébrités qu'on ne présente plus. On va y suivre deux âmes au bout du rouleau qui vont se rencontrer, se trouver et grandir. Pat (Bradley Cooper) a absolument tout perdu mais garde la tête haute avec le sourire, même s'il se retrouve obligé de vivre au crochet de ses parents. Il tente tant bien que mal de retrouver son ex-femme et sur sa route, croisera Tiffany (Jennifer Lawrence), une jeune femme qui a elle aussi beaucoup souffert et avec qui il va se lier d'amitié.

Surclassé - 9 février

- 9 février Happiness Therapy - 10 février

Plus qu'à attendre la semaine prochaine

Deux films, deux comédies. De quoi nous donner le sourire pour faire face à la météo capricieuse de ce début de mois. La semaine prochaine devrait toutefois être un peu plus fournie sur Prime Video, mais dans l'immédiat, il n'y a rien de plus à se mettre sous la dent. Et ça met mal surtout lorsqu'on sait que le service d'Amazon a augmenté ses tarifs il y a peu. Désormais, il existe même une nouvelle offre avec des publicités, mais au tarif un poil moins élevé. Une méthode que l'on a déjà vu débarqué sur Netflix il y a plusieurs mois déjà.

La semaine prochain quoi qu'il en soit, Prime Video devrait passer la seconde puisque de très gros programmes sont attendus, notamment les cultissimes Indiana Jones ou encore Jumanji : Next Level, suite du reboot des année 2010. Pas de séries sur la calendrier en revanche, pour ça il va falloir attendre encore un peu.