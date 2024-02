Prime Video dévoile la liste de tous ses films et séries de mars 2024, la plateforme SVOD d'Amazon met clairement le paquet ! Très gros films et le retour d'une série ultra appréciée.

On vient enfin de passer l'hiver, le temps s'adoucit mais la météo n’est toujours pas clémente, malheureusement. Quoi de mieux qu’un peu (beaucoup ?) de cocooning lorsqu’il pleut dehors ? C’est généralement là qu’on se perd sur les plateformes SVOD. Ça tombe bien ! Après Netflix, Prime Video nous dévoile à son tour la liste de ses nouveautés de mars 2024 et il y en aura pour tous les goûts !

En plus de toucher tous les genres possibles et inimaginables, Prime Video met surtout le paquet sur les longs-métrages classiques, voire cultes. Retour vers le futur, Transformers, Premier contact… il va y avoir de quoi faire pour vos séances ciné à la maison. Chez les séries en revanche, c’est un peu moins la fête. Alors oui, on a bien le retour d’une très, très grosse série ultra appréciée, Invincible, mais c’est à peu de chose près tout.

Les films Prime Video de mars 2024, une dinguerie !

Au mois de mars 2024, c’est un véritable festival côté films sur Prime Video. Les fans d’action débridée seront ravis de retrouver les quatre premiers films Transformers, divertissants et efficaces pour qui aime la SF et les gros robots. Les machines géantes seront accompagnées d’une autre série de films d’action Jack Reacher, portée par l’increvable Tom Cruise. Quelques titres plus calmes sont aussi de la partie et pas mal de comédies, dont une franchise absolument culte : Retour vers le Futur. Inutile de la présenter, c’est l’une des séries de films les plus classiques de sa génération.

Tous les films de mars

01/03

Transformers 1 - 4

Retour vers le Futur 1 - 3

In the Land of Saints and Sinners - avec Liam Neeson (Taken) et Jack Gleeson (Game of Thrones)

- avec Liam Neeson (Taken) et Jack Gleeson (Game of Thrones) Premier Contact - de Denis Villeneuve (Dune)

- de Denis Villeneuve (Dune) Charlie's Angels (2019) - avec Naomi Scott, Ella Balinska, Kristen Stewart et Elizabeth Banks

- avec Naomi Scott, Ella Balinska, Kristen Stewart et Elizabeth Banks Stargate, la porte des étoiles - l'original

05/03

Dragon Ball Super : Super Hero

07/03

Ricky Stanicky - une comédie déjantée avec Zac Efron et John Cena

08/03

Ferrari - avec Penélope Cruz (Banditas), Adam Driver ( Star Wars ) et Shailene Woodley (Divergente)

13/03

The Woman King - avec Viola Davis

15/03

21 et 22 Jump Street

Sirènes - avec Alice Pol, Shirine Boutella et Ramzy Bedia

avec Alice Pol, Shirine Boutella et Ramzy Bedia Jack Reacher 1-2 - avec Tom Cruise

21/03

Road House - le remake du film culte désormais incarné par Jake Gyllenhaal

22/03

My Undead Yokai Girlfriend

29/03

Ils étaient un seul homme - réalisé par George Clooney

- réalisé par George Clooney Land of Bad - avec Chris et Liam Hemsworth

Les séries Prime Video de mars 2024, le retour des super héros (non)

Le mois de mars 2024 sera un peu timide en termes de série sur Prime Video, mais on a tout de même du très, très bon. En réalité, il n'y a que deux show au programme pour le moment. Fargo, série archi connue qui débarquera ici avec ses quatre saison sous le bras, et Invincible, la légendaire série animée qui rempile pour la seconde partie de sa saison 2. Mais c'est a peu de chose près tout pour le moment. A voir si l'on aura le droit à une surprise en cours de route, sinon, on attendra sagement le mois d'avril.

Toutes les séries de mars

14/03

Invincible - saison 2 deuxième partie !

27/03

Fargo 1-4

Autres sorties de la plateforme