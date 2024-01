Cette série ultra appréciée vient d'annoncer la date de son retour sur Prime Video, et bonne nouvelle, c'est pour bientôt ! On a même eu droit à un petit teaser.

Parmi les plateformes de SVOD les plus populaires, on retrouve sans aucun doute Prime Video. Chaque mois, le catalogue est renouvelé, avec de belles nouveautés. Mais il y a une certaine série qui n'a pas tout à fait eu le temps de boucler sa saison 2. Cette dernière vient donc de faire une annonce : elle est bientôt de retour dans le service du géant américain. Au menu, un teaser et une date de sortie. Que demande le peuple ?

Invincible est bientôt de retour sur Prime Video

On parle bien évidemment d'Invincible, le show qui aime bien faire couler le sang. En lieu et place d'avoir une histoire classique de super-héros, on a droit à quelque chose d'assez... différent. On préfère ne pas rentrer dans les détails pour laisser la surprise aux nouveaux-venus, mais c'est une série à ne louper sous aucun prétexte. Bon, il faut être prêt à encaisser les scènes trashs, car les créateurs n'y sont pas allés de main morte à ce niveau-là. Quoi qu'il en soit, la saison 2 est sortie l'année dernière sur Prime Video, mais il y a eu un petit hic.

En effet, la patience a rapidement été de mise. Pour cause, elle fut coupée en deux parties. On nous a dit d'attendre « début 2024 » avant de voir la suite. Chose promise, chose due, Invincible est revenu sur le devant de la scène avec une grande nouvelle. Le reste de la saison 2, c'est-à-dire les épisodes 5, 6, 7 et 8, débarquera le 14 mars 2024 sur Prime Video. Il ne reste donc plus beaucoup de temps avant d'assister à la suite des aventures de Mark Grayson. En plus, on a une petite mise en bouche à se mettre sous la dent. Elle nous replace directement après la fin du quatrième épisode, alors que notre protagoniste fait face à la désolation laissée par les Viltrumites.

Une deuxième partie qui se sera fait grandement désirer

Lorsqu'on a appris que la saison 2 allait être divisée en deux parties sur Prime Video, les réactions furent mitigées. Mais Robert Kirkman, l'auteur d'Invincible, avait pris la parole pour donner les raisons derrière cette décision. Le processus de création a été plus long que prévu, ce qui est compréhensible. Mais finalement, il explique aussi que c'est « cool » d'un point de vue narratif. Une chose est sûre, ça permet de créer une énorme attente autour de la série, ce qui ne pourrait pas être accompli si tous les épisodes arrivaient en même temps.