Gen V cartonne sur Prime Video et tout le monde pense déjà à la suite. Une saison 2 est-elle prévue ? Ca sent très très bon pour le spin-off de The Boys

Prime Video a également de très gros succès dans son catalogue, Netflix n’a pas le monopole des grosses séries. Alors non, on ne parle pas de la série The Last of Us qui s’est juste servi de la plateforme pour sa diffusion, mais bien de The Boys, une série estampillée Prime Video pour le coup. Des super-héros dérangés, un monde bien trop crédible, beaucoup de sang et des séquences totalement WT... Le tout souvent saupoudré avec de grosses tranches d'humour noir et cradingue. Une recette qui fonctionne parfaitement, puisque la série est un carton, à tel point qu’elle a eu le droit à un spin-off, Gen V, qui cartonne lui aussi. Beaucoup même.

Bientôt une saison 2 pour Gen V sur Prime Video ?

Gen V nous fait suivre une bande d’adolescents "super" gavés de composé V (le fameux). On suit leur petite vie quotidienne dans une université spécialement conçue pour les super-héros en devenir. Mais bon, dans l'univers de The Boys, on n'est pas dans un dessin animé, bien loin de là. Héros désaxés, personnages hauts en couleur, violence et bain de sang sont ici aussi au cœur de la série, et ça fonctionne du tonnerre, bien que l’on voit que la série a du mal à faire autre chose que ce qui marche déjà dans The Boys justement.

Il n’empêche que le show tient vraiment la route, les personnages sont attachants (dans leur genre), certaines séquences sont aussi hilarantes que dérangeantes, les sujets délicats sont légion et le tout est très bien réalisé. Résultat, elle cartonne sur Prime Video, et tous les fans n’ont plus qu’une chose en tête : quand une saison 2 ? Oui, parce que si la première saison n’est pas encore terminée, on pense déjà à la suite, c’est comme ça. Et nous ne sommes pas les seuls d’ailleurs, puisque les showrunners aussi réfléchissent déjà à ce qui va arriver ensuite. Mieux encore, ils sont déjà au travail sur la saison 2 de "Gen V".

Alors que rien n’a pour le moment été officialisé par Amazon, Michele Fazekas et Eric Kripke planchent déjà sur la prochaine saison. Dans les colonnes de The Wrap, les deux hommes ont affirmé que s’il n’y avait « pas encore de saison officielle de commandée », ils avaient tout de même commencé à travailler. « Nous avons réuni les scénaristes pour parler de ce qui est possible. Nous avons donc bon espoir ». Une salle d'écriture a donc été ouverte. Les scénaristes commencent à déballer leurs idées et à les mettre sur la table. La saison 2 de Gen V se profile bel et bien à l'horizon même si Amazon n'a encore rien validé. Mais ce serait très étonnant que le plateforme refuse.

The Boys n'a pas fini de faire parler, Gen V est bien lancé

La saison 4 de The Boys arrive prochainement, la série est un succès phénoménal à tel point qu’elle a aidé les comics à se relancer. De plus, ce bon vieux Homelander viendra découper des kombattants dans Mortal Kombat 1 prochainement. Gen V s’ancre quant à elle parfaitement dans l’univers. Elle en fait pleinement partie et on a même le droit à quelques apparitions de personnages bien connus de la série principale d'ailleurs. Le succès semble être au rendez-vous et les fans sont légion. On a donc beaucoup de mal à imaginer Prime Video refuser une suite, mais sait-on jamais. On attendra donc une officialisation avant de crier victoire. Mais ça sent très très bon pour le moment, et les créateurs sont plus que chauds pour rempiler.