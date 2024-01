Il est temps de vous résumer les sorties pour le mois de février 2024 de Prime Video. Comme toujours, il s'agit d'une liste non exhaustive susceptible de s'agrandir avec le temps grâce à de nouveaux ajouts. Néanmoins, il y a déjà pas mal de programmes au niveau des films, des séries ou même des documentaires. D'ailleurs, le géant du streaming accueille un couple assez iconique du cinéma d'action sous forme de reboot. Espérons que cela en vaille la chandelle.

Les nouveaux films Prime Video de février 2024

La Saint-Valentin oblige, le 14 février, comme chaque année, Amazon Prime Video semble avoir misé beaucoup sur les films et les comédies romantiques. Nous commençons notamment avec le nouveau film Surclassée qui raconte l'histoire d'une jeune stagiaire se retrouvant surclassée dans un avion et rencontrant le riche et séduisant William. Tout un programme. L'amour au premier regard ? C'est possible. L'amour est aussi une bonne occasion de rire, c'est pourquoi nous trouvons aussi une comédie intitulée Think Sexy. L'histoire suit les aventures de Maddalena, convaincue qu'elle n'est pas assez sexy et qu'elle doit tout faire pour le devenir, avec pour objectif, on s'en doute, de trouver l'amour.

Dans le même esprit, Five Blind Dates raconte l'histoire d'une jeune femme qui apprend qu'elle va rencontrer l'amour de sa vie lors de l'un de ses 5 prochains rendez-vous. Forcément, la pression est énorme et l'héroïne fera tout pour trouver le meilleur parti en vue d'un couple parfait. Ensuite, nous retrouvons un film idéal pour les fans de Jennifer Lopez avec This is Me…Now: A Love Story. C'est simple, c'est son film, enfin, du moins, elle est à la fois au scénario et à l'écran. Ce film prend la forme de confessions auprès d'un psy et fait donc office à la fois de fiction et de documentaire.

Surclassée (9 février)

(9 février) Think Sexy (12 février)

(12 février) Five Blind Dates (13 février)

(13 février) This is Me…Now : A Love Story (16 février)

Les séries de février 2024

Côté série, c'est un peu moins romantique dans l'ensemble, même si l'on retrouve encore beaucoup de couples. Nous commençons avec la série NUDES, un programme qui dresse le portrait de trois jeunes adultes confrontés à la problématique du cyberharcèlement. Rien de bien joyeux, mais le sujet est cruellement d'actualité et très intéressant pour prendre conscience de ce phénomène. De plus, la série aborde également la pédo-criminalité... Oui, personne n'a dit que c'était un programme joyeux.

Une grande nouveauté, c'est le reboot de Mr and Mrs Smith, le film avec Brad Pitt et Angelina Jolie, mais sous forme de série. Pour remplacer ce duo hollywoodien iconique, on retrouve Donald Glover et Maya Erskine. Même si les deux sont de bons acteurs, il est quand même difficile de succéder à Pitt et Jolie. D'ailleurs, les avis négatifs n'ont pas tardé dès l'annonce du projet. Un remake d'un film culte qui n'est pas si vieux ? Pourquoi faire ? On vous laisse juger.

Pour rigoler un peu entre deux baisers avec l'homme ou la femme de votre vie (pour les lecteurs en couple), on retrouvera aussi LOL : Qui rit, sort ! saison 4. Avec un casting d'humoristes de renom, notamment Franck Gastambide, Alison Wheeler, Marina Foïs, Mc Fly et Carlito, Jean-Pascal Zadi, Audrey Lamy, Jérôme Commandeur, Alban Ivanov, Redouane Bougheraba et Anaïde Rozam. De quoi vous offrir de bonnes tranches de rire.

Et comme il en faut pour tous les goûts, il y a aussi de l'animation avec The Second Best Hospital in the Galaxy, qui suit l'histoire de deux chirurgiennes extraterrestres et meilleures amies, Sleech et Klak, qui s'occupent des cas les plus difficiles de la galaxie. Oui, oui. Prime Video régale.

NUDES (1 février)

(1 février) Mr and Mrs Smith (2 février)

(2 février) LOL : Qui rit, sort ! saison 4 (16 février)

(16 février) The Second Best Hospital in the Galaxy (23 février)

(23 février) Apartment 404 (24 février)

(24 février) Dead in the Water (28 février)

(28 février) Reìna Roja – Red Queen (29 février)

Les documentaires de ce mois de février 2024

Enfin, Prime Video permet de flatter les amateurs de sport avec Giannis : The Marvelous Journey. Il s'agit d'un film documentaire long métrage qui relate le remarquable parcours de la méga-star de la NBA, Giannis Antetokounmpo, depuis son enfance en tant que fils d'immigrants nigérians pauvres en Grèce jusqu'à son ascension au sommet du basketball mondial. Une très belle histoire.