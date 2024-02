Prime Video cherche a titiller les fans de science fiction et la plateforme met le paquet ! Nombreuses sont les anciennes licences reprises pour de nouvelles séries ou films, mais celle-ci est légendaire et risque de faire beaucoup de bruit, surtout compte tenu du casting.

Dernièrement, les vieilles licences ont la cote et tout revient sur le devant de la scène que ce soit en série, films ou jeux vidéo. D’un côté on a Alien qui se prépare depuis un moment pour son show. Récemment, Indiana Jones a fait son grand retour dans les salles obscures. Enfin, Terminator s’apprête à revenir bientôt en œuvre vidéoludique avec annonces prochaines de Nacon. Mais ici ce qui nous intéresse, c’est le retour de ce monument de la science-fiction que l’on pourra bientôt retrouver sous forme de série sur Prime Video. Et si c’est à la hauteur des deux autres films, ce sera grandiose. Le casting intéressant part déjà en ce sens.

Un réalisateur d’une très bonne série pour ce classique de la SF

En effet, Blade Runner va se voir adapter en show sur Prime Video. La série s’appelle Blade Runner 2099 et elle sera réalisée par Jonathan van Tulleken d’après ce que rapporte le média Deadline. Le cinéaste est surtout connu pour son travail sur Misfits, une série qui a été très bien reçue, et même notée 92 % sur Rotten Tomatoes. L’homme va aussi donner de sa personne pour les deux premiers épisodes de Shōgun qui paraîtra sur Disney+ le 27 février prochain. Un bon moyen d’avoir un avant-goût de son talent.

Au départ, ce devait être Jeremy Podeswa (Game of Thrones) aux commandes, des problèmes de concordances des agenda dus aux grèves des acteurs et scénaristes ont poussé Prime Video à choisir quelqu’un d’autre. De ce même fait, le tournage a été reculé. Il devait débuter à Belfast l’été dernier commencera plutôt au printemps prochain à Prague, en avril précisément.

Que sait-on de Blade Runner 2099 ?

Comme son titre le laisse penser, Blade Runner 2099 se déroule après Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve (Dune) qui lui-même faisait suite à Blade Runner de Ridley Scott (Alien). La série devrait également s’inspirer de l’univers du roman de Philip K. Dick “Les Androïdes rêvent-ils de moutons électriques ?”, l'œuvre qu'a adaptée Ridley Scott pour le premier Blade Runner. D’ailleurs, Ridley Scott restera tout de même producteur sur la série Prime Video. De ce fait, certains spéculent sur le fait que Jodie Comer pourrait faire partie du casting en tant qu’actrice. En effet, les deux ont déjà travaillé ensemble sur Le Dernier Duel et elle avait fait sensation. Nous aurons sûrement plus d'informations quand le tournage aura débuté.