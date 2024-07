Les bonnes affaires vidéoludiques s'enchaînent ce jeudi 18 juillet. Alors que l'Epic Games Store procède à sa traditionnelle rotation de jeux gratuits à 17 heures, Prime Gaming se fend également de trois belles offres en ce sens, avec notamment un jeu ayant marqué le monde de sa légendaire empreinte.

Un jeu gratuit légendaire dispo aujourd'hui sur Prime Gaming

Commençons naturellement par l'offre la plus notable à venir aujourd'hui sur Prime Gaming. Développé par BioWare et sorti initialement en 1998, il reste aujourd'hui l'un des plus grands C-RPG de tous les temps, notamment en plaçant son histoire dans le populaire jeu de rôle Donjons & Dragons. Nous parlons bien sûr du tout premier Baldur's Gate, plus précisément en l'occurrence dans son Enhanced Edition, disponible sur l'Amazon Games App.

Le jeu de base nous proposait déjà une histoire haletante dans les Royaumes Oubliés impliquant les désormais iconiques trois dieux morts : Bane, le Seigneur des Ténèbres, Bhaal, Seigneur du Meurtre et Myrkul, le Seigneur des Os. Adaptant merveilleusement les règles de Donjons & Dragons au format vidéoludique, Baldur's Gate est aujourd'hui un véritable monument du genre. L'Enhanced Edition propose de revisiter tout cela avec des graphismes modernisés, des centaines d'améliorations et comprend tant le DLC Tales of the Sword Coast que du contenu inédit.

Deux autres solides jeux gratuits à récupérer

N'oublions cependant pas les deux autres jeux gratuits à venir sur Prime Gaming, qui ne déméritent pas non plus. D'un côté, nous avons en effet Maneater, développé par Tripwire Interactive et sorti en 2021. Les fans de films tels que les Dents de la Mer trouveront un malin plaisir à se trouver dans la peau d'un requin dont le but est de tout détruire sur son passage. Un titre déjanté et défoulant, proposé dans sa version Epic Games Store.

Nous terminons ce tour d'horizon des nouveaux jeux gratuits à récupérer dès aujourd'hui sur Prime Gaming avec Youtubers Life 2, développé par UPLAY Online et sorti également en 2021. Comme son nom l'indique, ce jeu propose de gérer la vie d'un YouTuber. Création de contenu tendance, petits boulots pour lancer sa carrière, vie sociale, le titre présente un package plutôt complet pour les amateurs de simulateurs de vie sortant un peu de l'ordinaire. Celui-ci est quant à lui proposé via l'Amazon Games App, comme pour Baldur's Gate cité ci-dessus.