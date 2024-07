Les membres Prime Gaming vont être ravis ! À l'occasion du dixième anniversaire du Prime Day, les 16 et 17 juillet prochains, Amazon propose des offres exclusives à ne pas manquer. Parmi ces avantages, trois jeux vidéo seront disponibles gratuitement pour une durée limitée. Et ils sont tous énormes et à récupérer sur l'Epic Games Store. Voici ce que l'on peut vous en dire.

Prime Gaming ne fait pas semblant avec ses jeux gratuits

Pour les membres Prime, ces jeux pourront être réclamés à partir du 16 juillet et seront disponibles pendant 48 heures. Pensez donc à bien noter ces dates pour ne pas manquer cette opportunité. Prime Gaming, inclus dans l'abonnement Amazon Prime, offre de nombreux avantages aux joueurs. En plus des jeux gratuits chaque mois, les membres bénéficient d'un abonnement Twitch mensuel gratuit, ainsi que de divers contenus téléchargeables et bonus exclusifs pour leurs jeux préférés.

Le premier jeu Prime Gaming gratuit est Suicide Squad: Kill the Justice League. Développé par les créateurs de la série Batman: Arkham, ce jeu vous plonge dans une mission périlleuse où l'équipe de marginaux la plus redoutée, la Suicide Squad, doit affronter et éliminer la Justice League. Le joueur incarne différents membres de l'équipe, chacun avec des compétences uniques, pour vaincre des super-héros corrompus et sauver Metropolis d'une menace extraterrestre.

Du combat médiéval et un jeu culte

Le deuxième jeu Prime Gaming est Chivalry 2. Inspiré des batailles épiques des films médiévaux, Chivalry 2 vous plonge dans l'action intense de cette époque. En tant que chevalier, vous participerez à des combats au corps à corps, des sièges de châteaux et des affrontements massifs. Le jeu propose une expérience multijoueur immersive où vous devrez maîtriser l'art du combat médiéval pour triompher sur le champ de bataille.

Enfin, on retrouve Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration. Dans ce volet, vous accompagnez Lara Croft dans une aventure en Sibérie à la recherche de la légendaire ville de Kitezh. En chemin, vous affronterez l'organisation paramilitaire Trinity, qui cherche à découvrir les secrets de la ville et ses promesses d'immortalité. Cette édition spéciale inclut le jeu de base ainsi que tous les contenus additionnels, permettant d'explorer le manoir Croft et de le défendre contre une invasion de zombies dans des modes de jeu supplémentaires.

La liste des jeux Prime Gaming

Source : Amazon