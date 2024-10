Le service d'abonnement Amazon Prime Gaming s'apprête à perdre six jeux offerts actuellement aux abonnés dans les heures qui viennent. C'est le moment ou jamais pour les récupérer et garder la plupart à vie.

Les nouveautés Prime Gaming d'octobre 2024 ne font toujours pas les choses à moitié, et plusieurs jeux importants sont déjà disponibles pour les abonnés. Dans les sorties accessibles maintenant dans l'abonnement, il y a notamment Tomb Raider Legend, No Straight Roads, DOOM Eternal, Ghostbusters: Spirits Unleashed Ecto Edition, Killing Floor 2 ou encore Bioshock Remastered. Mais attention, certains jeux « gratuits » de septembre 2024, dont une licence culte, sont sur le départ et il ne reste vraiment plus beaucoup de temps pour les réclamer. Faites très vite !

Six jeux gratuits Prime Gaming à réclamer en urgence

Le PS Plus et le Xbox Game Pass ne sont pas les seuls services à faire disparaitre des jeux chaque mois. À vrai dire, c'est même le quotidien de ce genre d'abonnement et on l'observe partout. Dans le jeu vidéo donc, mais également avec les plateformes SVOD comme Netflix ou Prime Video par exemple. Et Prime Gaming n'étant pas différent dans la forme, une série de titre sont supprimés très régulièrement. À partir du mercredi 23 octobre 2024, six productions vidéoludiques de septembre 2024 ne pourront plus être téléchargées et donc gardées à vie pour certaines.

Une licence culte est sur le point de quitter les jeux gratuits Prime Gaming du moment : The Witcher. Un RPG, spin-off au mini-jeu Gwent jouable dans The Wild Hunt, qui mélange expérience narrative à des énigmes et combats qui utilisent des cartes à collectionner. Si vous cherchez quelque chose de plus dynamique, avec de la castagne en temps réel, le beat'em up indépendant Midnight Fight Express ne sera bientôt plus disponible sur Amazon Prime Gaming. Voici la liste complète des sorties :

Midnight Fight Express [GOG Code]

Cat Quest II [GOG Code]

I Love Finding Cats & Pups — Collector’s Edition [Legacy Games Code]

Grime: Definitive Edition [Amazon Games]

Spells & Secrets [GOG Code]

Thronebreaker: The Witcher Tales [GOG Code]

Comment récupérer ces six jeux gratuits Prime Gaming avant qu'il ne soit trop tard ? De toute évidence, il vous faut un abonnement actif au service d'Amazon. Ensuite, la marche à suivre est toujours la même. En vous rendant sur la page Amazon Prime Gaming, vous allez voir un onglet « Jeux gratuits ». Il suffit de repérer les titres mentionnés plus haut ou de faire une recherche directement via la barre dédiée.

Rendez-vous sur le site Amazon Prime Gaming

Rejoindre la section « Jeux gratuits »

Chercher Midnight Fight Express, Cat Quest II, I Love Finding Cats & Pups — Collector’s Edition, Grime: Definitive Edition, Spells & Secrets et Thronebreaker: The Witcher Tales

Cliquer sur « Obtenir le jeu »

Les étapes suivantes seront indiquées et vous serez redirigés vers certains portails, comme celui de GOG - qui nécessite de se créer un compte

