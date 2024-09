Alors que l'Epic Games Store renouvelait sa liste de jeux gratuits ce 5 septembre, Prime Gaming en a également profité pour annoncer ses propres offres dans le domaine. Pas moins de 10 jeux peuvent donc être dès maintenant récupérés, la plupart proprement énormes, et certains de véritables monuments. Voilà une manière comme une autre d'occuper son week-end, si vous n'aviez jamais joué à certains d'entre eux.

Les premiers jeux gratuits Prime Gaming de septembre 2024 déjà dispo

Pour la rentrée, Prime Gaming entend régaler avec un florilège de nouveaux jeux gratuits pour les abonnés au groupe américain, comprenant Prime Video et Twitch. À quatre reprises au fil du mois de septembre, le service proposera une palanquée de nouveaux titres à récupérer sans bourse délier. Plus exactement, ils arrivent par vagues le 5, le 12, le 19 et 26 septembre. En supplément, les utilisateurs d'Amazon Luna ont à leur disposition une autre liste de jeux à récupérer.

Il convient donc de s'intéresser aux jeux d'ores et déjà proposés par Prime Gaming depuis le 5 septembre. Et il y a déjà du bien beau monde. On peut notamment retenir divers jeux Le Seigneur des Anneaux, mais également un jeu Tomb Raider. Des offres pas anodines, puisqu'Amazon détient ses deux licences, avec notamment la série Prime Video du moment Les Anneaux de Pouvoir et un MMO dans les cartons ; et pour Lara Croft le prochain jeu de Crystal Dynamics et une série live-action.

Nous avons également plusieurs jeux LEGO et Borderlands, mais également Greedfall, le solide RPG du studio français Spiders (hélas dans la tourmente depuis quelque temps). Voyons voir plus en détail la liste des jeux gratuits disponibles depuis le 5 septembre sur Prime Gaming :

Borderlands 2 [Epic Games Store]

Borderlands The Pre-Sequel [Epic Games Store]

Eternights [Epic Games Store]

GreedFall: Gold Edition [GOG Code]

La Terre du Milieu : L'Ombre du Mordor Édition Game of the Year [GOG Code]

LEGO Indiana Jones : la Trilogie originale [Amazon Games App]

LEGO Le Seigneur des Anneaux [GOG Code]

Minabo — A Walk through Life [Amazon Games App]

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition [Epic Games Store]

Whispered Secrets: Everburning Candle Collector’s Edition [Amazon Games App]

