Prime Gaming avait quelques sympathiques offres de jeux gratuits en mai. L'un des plus notables était Tomb Raider, le premier opus reboot de Crystal Dynamics sorti en 2013, dans son édition jeu de l'année. Il ne vous reste plus beaucoup de temps pour en profiter avant que Lara Croft ne parte vers d'autres aventures !

Tomb Raider 2013 encore offert via Prime Gaming

Au sein des services Prime, il n'y en avait pas que pour Fallout ces derniers temps, suite au succès atomique de la série. Tomb Raider occupe également une place particulière chez Amazon. Rappelons que c'est le géant américain qui va éditer le prochain opus développé par Crystal Dynamics. La chose s'est rappelée à notre bon souvenir notamment en mai avec le premier opus reboot offert gratuitement sur Prime Gaming.

Cette offre prendra fin le 5 juin, soit dans deux jours. Si vous êtes abonné aux services Prime, il vous reste donc encore un peu de temps pour le récupérer via Prime Gaming sans bourse délier. Il s'agit plus précisément de la version GOG de Tomb Raider: Game of the Year Edition, garantie donc sans DRM. Une sympathique occasion de (re)découvrir cet opus marquant dans la vie vidéoludique de la riche héritière britannique, en somme. Pour profiter de cette offre, vous n'avez qu'à vous rendre sur ce lien, cliquer sur Obtenir le jeu, et copier le code affiché pour l'ajouter à votre bibliothèque GOG, en y créant un compte, le cas échéant.

Pour rappel, on y retrouve une Lara Croft beaucoup plus jeune, qui découvre à la dure ce que signifie une vie d'aventure. En échouant sur une île secouée par les tempêtes, seule et sans soutien, cette initiation va lui faire très mal, à plus d'un titre. Avec un gameplay qui n'est bien sûr pas sans rappeler Uncharted, ce reboot de Tomb Raider a remis avec brio la légendaire licence sur le devant de la scène, et plus encore avec Rise, sa suite. En attendant le prochain opus de Crystal Dynamics édité par Amazon, il est donc encore possible de renouer avec ces nouvelles origines gratuitement via Prime Gaming. Âmes sensibles s'abstenir toutefois, le studio n'a vraiment pas été tendre avec cette icone absolue du jeu vidéo.