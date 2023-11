Prime Gaming ne va pas tarder à faire venir dans son catalogue un jeu issu d'une licence iconique. Et en plus, ce sera sans frais supplémentaires. Par contre, il faudra faire vite.

Nous avons récemment pu découvrir le nom des jeux qui allaient rejoindre le catalogue d'Amazon Prime Gaming en novembre 2023. C'est un mois qui s'annonce bien fourni, et le festival a déjà commencé avec l'ajout de RAGE 2. en particulier pour les férus de super-héros. En effet, un nouveau jeu tiré d'une série culte va bientôt rejoindre les rangs de l'offre du géant américain. C'est d'ailleurs le premier titre issu de la franchise qu'on accueille dans la sphère vidéoludique. L'heure est donc à la célébration.

Invincible débarque sur Prime Gaming

Vous connaissez sans aucun doute Invincible, le show qui a choqué un certain nombre de spectateurs. En même temps, il se présente comme une série de super-héros relativement classique, avant de dévoiler son vrai visage. Finalement, on se rend compte qu'on a affaire à une œuvre bien violente, gore, mais diablement réussie. Comme The Boys ou encore Gen V, mais en version dessin animé. Fort de son succès, sa saison 2 vient tout juste d'arriver sur la plateforme de SVOD d'Amazon. En tout cas, nous avons pu visionner l'épisode 1, puisque le deuxième débarquera seulement le 10 novembre 2023. Et bientôt, une aventure inédite consacrée à un personnage du feuilleton sera disponible sur Prime Gaming.

Il s'agit d'un jeu vidéo dédié à Atom Eve qui s'appelle sobrement Invincible Presents : Atom Eve. Un titre idéal si on souhaite explorer plus en profondeur l'histoire d'une des figures majeures de la série. Ça arrive le 14 novembre prochain, et comme nous l'avons déjà dit, ce sera totalement "gratuit" pour les abonné à Amazon Prime. Néanmoins, cette offre est vouée à disparaître. Une fois le 21 novembre passé, il ne sera plus possible de récupérer le jeu sans faire chauffer la carte bleue. On vous conseille donc d'aller faire un tour sur Prime Gaming dans quelques jours.

Pour ce qui est du contenu, nous allons pouvoir jouer Atom Eve au cours d'une épopée héroïque qui ne trahira pas le style d'Invincible. Visuellement, on se sent comme dans un comics, et on constate que l'accent est mis sur la narration qui comporte des choix multiples. Quant aux combats, ils ont l'air de se faire au tour par tour, mais il ne faudra pas se contenter d'appuyer sur un seul bouton pour gagner. De ce qu'on a pu voir, un arbre de compétences sera présent pour vous aider à choisir votre style de jeu. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre une petite semaine avant de mettre les mains dessus, et de replonger dans cet univers fascinant.