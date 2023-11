Pas la peine de tergiverser, vous connaissez la musique. Chaque semaine, plusieurs plateformes offrent des jeux gratuits à leurs utilisateurs ou leur permettent au minimum de jouer gratuitement pendant plusieurs jours. Epic Games Store, Steam, même Crunchyroll s'y met maintenant. Mais aujourd'hui, c'est surtout Amazon Prime Gaming qui nous intéresse. Véritable ludothèque ambulante où l'on peut avoir accès à tout un tas de jeux que l'on peut retrouver sur l'appli Amazon ou qui sont parfois donnés sur d'autres plateformes. Ce jour, c'est bien un jeu propriétaire qui est offert gratuitement à tous les abonnés, un titre directement tiré d'une des licences les plus marquantes de Prime Video : Invincible.

Un nouveau jeu gratuit tiré d'une licence culte de Prime Vidéo

Vous avez certainement entendu parler de cette série animée souvent comparée à The Boys. Des super-héros qui ne rigolent pas, des thèmes adultes et des scènes choc à gogo… Invincible est l'une des séries les plus populaires de Prime Video, et elle reçoit aujourd'hui un jeu directement issu de son univers : Atom Eve.

C'est le tout premier jeu tiré de la franchise Invincible et certainement pas le dernier au train où vont les choses. Le jeu s'inspire des visuels de la série et des comics et nous proposera d'incarner la belle héroïne Atom Eve dans ce qui semble être un jeu d'aventure narratif teinté de combat au tour par tour.

Le jeu est édité par Skybound (The Walking Dead: Betrayal) et pourra profiter d'une OST de qualité composée par le groupe canadien réputé Milk & Bone. Pour une première adaptation de son univers en jeu vidéo, Invincible cherche à charmer les fans de la série, très clairement. On y retrouvera tout ce qui fait le sel de la franchise, à savoir un visuel attirant, de l'humour et aucune censure. Prometteur donc, et en plus, c'est gratuit pour tous les abonnés Prime.

Récupérez vos jeux gratuits sur Amazon Prime Gaming

Sachez que si vous n'êtes pas abonnés, vous pourrez retrouver le jeu sur d'autres plateformes comme Steam, par exemple, pour un peu moins de 10€ (7,99€ prix de lancement). En tant qu'abonnés Amazon Prime, il suffira en revanche de se rendre sur la page de Prime Gaming pour réclamer son jeu sans rien débourser. Pensez toutefois que l'offre est limité et ne sera disponible que jusqu'au 21 novembre.

Au passage, sachez qu'il est encore possible d'aller réclamer d'autres jeux gratuits comme Rage 2, Centipède Recharged ou encore Evan’s Remains, tous disponibles sur Amazon Prime Gaming également, et bien entendu, gratuits. Faites juste attention, puisque ceux-ci sont voués à disparaître d'ici quelques jours. Pensez-y donc !