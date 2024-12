Les premiers jeux Prime Gaming de décembre 2024 offerts aux abonnés sont arrivés ! Des gros titres à récupérer pour cette première vague ? Jugez par vous-mêmes mais il y a des licences cultissimes avec Star Wars Bounty Hunter et Tomb Raider Underworld, mais aussi Overcooked 2, Call of Juarez: Gunslinger, DREDGE, Quake II ou encore Disney Pixar WALL-E. Les prochains titres débarquent le 12 décembre prochain, mais avant cela, Amazon va faire le ménage en supprimant plusieurs jeux « gratuits » pour les abonnés.

Ces 5 jeux « gratuits » quittent Amazon Prime Gaming

Prime Gaming a une jolie surprise pour ses abonnés avec 10 jeux gratuits à télécharger pour la sortie de la série d'animation Secret Level sur Amazon Prime Video le 10 décembre 2024. Et il y a du lourd dans cette sélection avec du Warhammer 40K, Baldur's Gate 2 ou encore Neverwinter Nights: Enhanced Edition. Comme souvent, et à l'instar de plateformes similaires comme le PS Plus ou le Xbox Game Pass, il y a également des jeux qui vont quitter Prime Gaming très prochainement.

D'ici le milieu de semaine prochaine, vous ne pourrez plus récupérer cinq jeux « gratuits » dont Tales from the Borderlands de Telltale Games, Showgunners qui se la joue The Running Man, Cursed to Golf, le metroidvania 9 Years of Shadows et Hell Pie, un plateformer 3D. Voici tous les départs Prime Gaming du 11 décembre 2024.

Tales from the Borderlands : une aventure interactive à choix multiples qui se déroule après les événements de Borderlands 2

Showgunners : un X-COM like qui rend hommage au cinéma des années 80, et notamment au film The Running Man avec Arnold Schwarzenegger. Vous incarnez une candidate de télé-réalité qui veut se venger

Cursed to Golf : Cursed to Golf mélange le célèbre et roguelike où les trous veulent vous faire échouer par tous les moyens avec, à la clé, un retour possible au tout début du parcours

9 Years of Shadows : un Metroidvania où vous incarnez Europa, une guerrière déterminée à entrer dans Talos et à mettre fin à la corruption avant que le monde ne plonge à jamais dans les ténèbres

Hell Pie : un platformer 3D où vous jouez le rôle de Nate, le « Démon du mauvais goût », qui doit parcourir le monde pour rassembler les ingrédients pour une tarte d'anniversaire démoniaque

Comment récupérer ces cinq jeux Prime Gaming avant le 11 décembre 2024 ? Vérifiez que vous avez bien souscrit à un abonnement à Amazon Prime. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez avoir jusqu'à 30 jours gratuits en cliquant sur notre lien tout en haut de l'article. Ensuite, cliquez sur chaque lien ci-dessus, ou bien aller sur la page Amazon Prime Gaming et dans la section « Jeux gratuits ». Souvent, il vous faut en plus créer des comptes sur GOG, l'Epic Games Store etc. Un dernier rappel, mais cette offre n'est valable que sur PC.

Source : Amazon Prime Gaming.