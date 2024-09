Après deux jolis lots de jeux gratuits sortis les 5 et 12 septembre sur Prime Gaming, voici les cinq titres proposés aux abonnés Amazon depuis hier, le 19 septembre. Il y a encore une fois du beau monde, que vous pourrez garder à vie, la plupart prenant en effet la forme de codes sur GOG, la plateforme garantie sans DRM de CD Projekt RED.

Cinq nouveaux gros jeux gratuits à récupérer via Prime Gaming

Après de très grosses licences comme Le Seigneur des Anneaux, Tomb Raider, LEGO ou encore Borderlands, Prime Gaming continue sur sa belle lancée avec son troisième arrivage de jeux gratuits de septembre. Il est cette fois question de cinq titres à récupérer gratuitement, à condition toutefois d'être abonné aux services d'Amazon, qui comprennent aussi pour rappel le site Amazon lui-même, Prime Video et Twitch.

Prime Gaming leur propose donc depuis hier de garder à vie notamment un autre jeu dans l'univers fantastique et culte de Tolkien : LEGO Le Hobbit (GOG). Pour rester dans le thème, nous avons également droit au très bon Thronebreaker: The Witcher Tales (GOG). Il s'agit pour rappel d'une aventure originale dans la licence The Witcher, qui met en avant le célèbre jeu de Gwynt au sein d'une histoire prenante centrée sur Meve, la reine de Riv, et dirigée par nos choix. Un autre jeu très populaire s'invite à la fête : Kerbal Space Program (GOG). La collection est enfin complétée par deux jolies pépites indépendants : The Falconeer (GOG) et I Love Finding Cats & Pups - Collector's Edition (Legacy Games).

Pour rappel, la marche à suivre pour récupérer les jeux sur Prime Gaming est très simple : rendez vous sur la page d'un jeu en particulier en étant connecté à votre compte Amazon, et cliquez sur « Obtenir le jeu ». Son activation dépendra ensuite de la plateforme concernée. Voilà donc de quoi s'occuper sans bourse délier, en attendant la dernière série de jeux gratuits du mois, qui sera donc disponible la semaine prochaine à partir du jeudi 26 septembre.

Source : Prime Gaming