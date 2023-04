Ah, Portal... La licence manque grandement à tous les fans du puzzle game, après deux opus de très grande qualité. En octobre 2007, Portal marque les esprits par son concept génial, son humour très particulier et son scénario réussi. Portal 2 frappe aussi un grand coup seulement 4 ans plus tard et intègre, en prime, un mode coop local extrêmement prenant. Malheureusement, sa suite, Portal 3 se fait toujours attendre. Pire, absolument rien n'indique que Valve travaille bien sur le développement d'un nouvel épisode. Erik Wolpaw, scénariste de Portal 1 et 2, donne un peu de matière aux fans en évoquant Portal 3. Désolé pour eux, mais il ne va pas vraiment les rassurer.

Portal 3, ce n'est pas pour tout de suite...

Lors de ses prises de parole, Erik Wolpaw, qui travaille pour Valve à mi-temps, exprime souvent son souhait de voir le studio se lancer dans le développement de Portal 3 et de l'impliquer dans celui-ci. Dans le podcast de Simon Parkin nommé My Perfect Console, le scénariste précise n'avoir aucune information sur le projet...

Dans une certaine mesure, j'aimerais faire un Portal 3, mais je comprends que - mis à part le fait que je plaisante en grande partie quand je dis cela, juste pour donner du fil à retordre à Valve et aux gens avec qui je travaille - défendre quelque chose comme ça pourrait être destructeur, juste dans le sens où vous ne voulez pas causer de conflits internes.

Il ajoute que la perception des gens sur les ressources dont dispose Valve crée une incompréhension. Selon lui, l'entreprise à la tête de Steam ne peut pas multiplier les projets. "Le fait est que Valve n'est pas une entreprise immense. Les gens pensent parfois que c'est le cas à cause de l'influence démesurée de Steam, mais il n'y a pas tant de monde que ça."

© Valve

Pas de Portal 3 à cause des autres projets de Valve ?

Erik Wolpaw surenchérit et nous fait comprendre que le développement de Portal 3 se ferait au détriment d'un autre jeu de la compagnie américaine. "Il faut de la main d'œuvre pour faire vivre Dota, il faut de la main d'œuvre pour faire vivre CS : GO, et la nature indépendante de Valve signifie qu'il y a beaucoup d'expériences qui échouent, tout simplement. Il se passe donc des choses. Si vous étiez à l'intérieur de Valve, vous penseriez qu'il se passe toujours quelque chose, parce que c'est le cas." Vous l'avez bien compris, Portal 3 n'existe pas. En tout cas, Erik Wolpaw ne donne pas de faux espoirs aux joueurs qui attendent désespérément des nouvelles du titre. Reste à espérer que Left 4 Dead 3, lui, soit vraiment en développement du côté de Valve.