Hier, le prochain gros jeu de la franchise Pokemon a été dévoilé au grand jour, et aujourd'hui, on a eu du nouveau à son sujet. Malheureusement, ça divise les fans.

Ça y est, la franchise Pokemon a fait le plein d'annonces hier, et on peut dire qu'on a été gâtés. On a notamment pu découvrir l'opus baptisé Pocket, qui prendra la forme d'un jeu de cartes à collectionner. Ce n'est pas votre tasse de thé ? Si c'est le cas, pas de panique, un nouvel opus a également été révélé, et c'est le prochain gros morceau de la licence. Son trailer a enflammé la communauté, et depuis, Nintendo a fait une déclaration supplémentaire au sujet du titre. Le problème, c'est qu'elle n'a pas plu à tout le monde.

Pokemon ZA sera un peu différent des derniers jeux

L'annonce que tout le monde attendait le 27 février a donc bien pointé le bout de son nez. Legendes Pokemon Z-A a été mis sur le devant de la scène, mais sans montrer la moindre image de gameplay. Le mystère reste entier, mais on a tout de même eu des informations à se mettre sous la dent. En effet, la bande-annonce présente des Pokemon illustrés façon plans architecturaux animés. Après avoir brièvement compris qu'il y allait avoir une histoire de réaménagement urbain, on a eu un nom : Illumis. La capitale de la région de Kalos dans X et Y.

C'est clairement une bonne nouvelle, car on parle d'un des opus les plus appréciés de la licence. On va ainsi pouvoir visiter à nouveau la ville, mais il ne faut pas espérer aller au-delà de ses murs. En effet, le compte officiel X de Nintendo of America a publié un message peu après la diffusion du trailer de Pokemon Z-A. Il explique que cette aventure inédite prendra place à Illumis, et seulement à cet endroit-là. On s'éloignerait donc d'un monde ouvert à la Legends : Arceus ou Ecarlate et Violet pour se concentrer sur un lieu unique.

En soi, ce n'est pas une mauvaise idée. Ce serait rafraîchissant, et ça n'empêche pas le titre de proposer une exploration libre et plaisante. Le hic, c'est que certains fans ne voient pas ça d'un bon oeil. « J'avais hâte, mais plus maintenant », « Dans une seule ville ? Ennuyant », « Je ne vais pas acheter ça », peut-on notamment lire sur les réseaux sociaux. D'autres joueurs se montrent plus enthousiastes, mais il va sans dire que la communauté est partagée vis-à-vis de ce changement important. On verra bien le résultat en 2025, date de la sortie de ce nouveau Pokemon.