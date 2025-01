Un événement surprise est toujours en cours dans Pokemon Trading Card Game Pocket. D'ailleurs, la partie 2 est disponible depuis ce mardi 14 janvier à 17h00. De nouvelles missions sont d'ores et déjà disponibles pour gagner encore plus de Tickets évènement et ainsi vous procurer des cosmétiques / accessoires auprès de la boutique. Dans ce même magasin, vous pourrez également échanger les tickets contre d'autres récompenses comme le protège-carte Tortank, le tapis de jeu Tortank, des pièces Pokemon Tortank, l'icône Tortank et de la Poudre éclat (x50).

Une fonctionnalité de Pokemon Pocket ne va pas tenir ses promesses

Le mois de janvier 2025 est bien entamé, et pourtant, on a toujours aucune information sur l'une des nouveautés de Pokemon TCG Pocket promise. Cette fonctionnalité ultra attendue par des millions d'utilisateurs n'est autre que la mécanique d'échange de cartes. Un manque fort regrettable étant donné que c'est un peu l'un des principes du jeu mobile, disponible sur iOS et Android, et même du jeu physique. Mais sauf mauvaise nouvelle, ça devrait être disponible d'ici la fin janvier au maximum.

Malheureusement, il va falloir s'attendre à des limitations au lancement ce qui, en soi, n'est pas une grande surprise. Voici en effet la déclaration du compte X de Pokemon Trading Card Game Pocket d'il y a quelques semaines. « De plus, nous prévoyons d'ajouter une fonctionnalité permettant d'échanger certaines cartes à partir de janvier 2025. Nous planifions d'élargir la sélection des cartes pouvant être échangées ». Au moins la couleur a été annoncée bien en avance pour anticiper les critiques.

Mais voilà, aujourd'hui, on a une meilleure idée des potentielles restrictions appliquées au lancement par le biais de nouveaux leaks et ça déçoit déjà. Selon l'utilisateur eb576dcfe (Pyoro), l'échange dans Pokemon Pocket ne serait possible qu'avec les cartes 1 étoile ou diamant dans un premier temps. Oubliez donc par exemple le troc des cartes Immersive rares. « C'est terrible si c'est vrai. J'espère que ce n'est qu'une limite au début »; « C'est n'importe quoi. On devrait pouvoir échanger toutes les cartes. C'est écrit dans le nom du jeu. J'espère que cette limitation sera brève » déclare des twittos. Alors oui, la sélection de cartes pouvant être échangées dans Pokemon TCG Pocket va augmenter, mais quand ? Et y'aura t-il tout de même des restrictions sur certaines d'entre elles ? Mystère...

Source : CentroLeaks, eb576dcfe (Pyoro).