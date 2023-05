Ça y est, Pokemon Ecarlate et Violet vont enfin avoir le droit à l’une des fonctionnalités les plus attendues par les joueurs. Dresseuses, Dresseurs, vous allez enfin pouvoir compléter le Pokedex ultime !

Depuis un bon moment, Gamefreak avait teasé l’arrivée d’une importante mise à jour pour Pokemon Ecarlate et Violet. Un patch qui devait ajouter de nouvelles fonctionnalités et permettre aux jeux d’être compatible avec Pokemon HOME. Seulement voilà, la dernière mise à jour en date n’a pas apporter grand-chose finalement, et beaucoup de joueurs étaient déçu. Mais voilà que Nintendo et Gamefreak viennent d’annoncer une excellente nouvelle.

Pokemon Ecarlate et Violet enfin compatibles avec HOME !

Oui, cette fois c'est bon, Pokemon Ecarlate et Violet seront bientôt compatibles avec Pokemon HOME. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, sachez que HOME est un logiciel qui permet de stocker ses petits monstres de poche issus de différents jeux 3DS et Switch. Ça permet notamment de conserver les mêmes petites créatures d’un jeu à l’autre ou encore de compléter tous les pokédex à chaque fois. Un outil ultra apprécié par les joueurs qui n’était pas encore accessible dans Ecarlate et Violet.

Mais ce sera bientôt résolu puisque les derniers jeux de la licence seront compatibles dès le 24 mai prochain.

Une mise à jour très attendue

Une importante mise à jour sera alors déployée pour activer cette nouvelle fonctionnalité sur Pokemon HOME et Ecarlate et Violet. Sur les jeux, elle viendra aussi corriger de nombreux bugs. On ne connaît pas encore la liste exacte de ce qui sera rectifiée. Les notes de patch seront très certainement partagées quelques jours avant la mise en ligne de la mise à jour, comme d’habitude. Ce patch devrait faire plaisir à un très grand nombre de fans qui n’auront par la suite plus qu’à attendre les gros DLC en fin d’année. Le premier arrivera d’ici l’automne tandis que le second déboulera en hiver. Chaque DLC permettra de découvrir une nouvelle région et de nouveaux pokemon inédits ou non. Au total, plus de 200 créatures sont attendus dans ces deux DLC, avec de nombreuses surprises. On attend de voir ça.

Alors, heureux de cette compatibilité avec Pokemon HOME ?