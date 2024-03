Un Pokémon exceptionnellement puissant vient de faire son apparition dans Écarlate et Violet pour un temps limité. Cependant, il va falloir agir (très) vite.

Pokémon Écarlate et Violet continue de captiver l'attention des joueurs avec sa stratégie unique, notamment après le lancement complet de son important contenu téléchargeable en décembre dernier. Le jeu propose fréquemment des événements spéciaux offrant de multiples récompenses. Certaines conditions doivent être remplies pour y participer, mais si vous les rencontrez, c'est une excellente occasion de redécouvrir le jeu. Actuellement, il y a l'opportunité de capturer un Pokemon assez rare. Mais agissez rapidement, car il ne reste clairement plus beaucoup de temps.

Un beau Pokemon a ne surtout pas louper

Nous sommes le 11 mars et il est crucial de rappeler l'urgence de participer au raid Téracristal actuellement en cours. Habituellement, ces événements sont l'occasion de se mesurer à des Pokémon d'une puissance remarquable, représentant un des défis majeurs du jeu. Ces combats ne sont pas seulement une épreuve de force, ils sont également une source de récompenses attrayantes et de challenges.

C'est dans ce contexte que nous avons récemment assisté à la fin du raid contre Florizarre. Aujourd'hui, un nouvel adversaire nous attend : Tortank, armé de l'Insigne Surpuissant. Ce raid, qui a commencé le 6 mars, touche à sa fin : il se terminera demain, le 12 mars à 00h59. C'est une occasion à ne pas manquer, surtout quand on sait que chaque joueur a la possibilité de capturer le Pokémon de ce raid une seule fois par sauvegarde. Après cette capture unique, le raid reste accessible pour remporter d'autres types de récompenses.

Ainsi, nous vous encourageons vivement à tenter votre chance contre ce Tortank spécial. Que vous soyez motivé par les récompenses ou par le défi en lui-même, ce raid Téracristal est une opportunité assez unique.

Comment faire ?

Intéressé par la capture de ce Pokémon spécial lors du raid ? Il vous faudra respecter trois critères simples. Tout d'abord, vous devez être membre du Nintendo Switch Online ; c'est une exigence incontournable. Ensuite, il est nécessaire d'avoir complété Pokémon Écarlate & Violet. Si vous êtes proche de la fin, il est temps d'accélérer le pas pour ne pas manquer cette occasion. Enfin, dirigez-vous vers le menu Poké Portail et sélectionnez « Recevoir les actus Poké portail » pour activer l'événement. Ces étapes franchies, il ne vous reste plus qu'à prendre votre console en main et vous lancer dans la bataille contre Tortank.