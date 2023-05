La franchise Zelda a toujours eu du succès, mais en 2017, Breath of the Wild a tout écrasé sur sa route. Dénigré par certains fans de la première heure, le jeu est globalement reconnu comme un chef-d'œuvre. Et pour cause, il a purement et simplement redéfini les codes de l'open world. C'est donc en toute logique qu'il a inspiré nombre de studios ces six dernières années. Parmi eux, Tchia, un jeu exclusif à la PlayStation.

Le retour d'un Zelda-like exclusif à la PlayStation

Sorti le 21 mars 2023, Tchia est un jeu exclusif à la PS4 et à la PS5. S'il dispose d'une trame scénaristique bien définie, le soft développé par Awaceb mis avant tout sur l'exploration d'un archipel inspiré de la Nouvelle-Calédonie, aussi vaste que somptueux. Petit poucet face aux mastodontes de ces derniers mois (Dead Space, Hogwarts Legacy, Resident Evil 4, Star Wars Jedi : Survivor...), Tchia est tout de même parvenu à se faire une place de choix dans le catalogue des joueurs. Le studio nous apprend en effet qu'un million d'entre eux se sont lancés dans l'aventure. Un score évidemment bien aidé par l'arrivée gratuite et day one du jeu dans le PS Plus Extra.

Pour fêter ça, Awaceb a mis les petits plats dans les grands et a annoncé la sortie d'une version physique de Tchia ! La version "Oléti" sortira sur PS4 et PS5 le 18 juillet 2023. Un timing parfait pour un jeu "feel good" à picorer cet été. Cette version boîte proposera de nouveaux cosmétiques, tirés d'autres jeux édités par Kepler Interactive. Même un skin Scorn sera de la partie ! Deux salles, deux ambiances, comme on dit. Rappelons aussi qu'une version PC est prévue.

Quid de Tears of the Kingdom ?

Certes, Tchia est parvenu à se démarquer de la concurrence et à adopter son style propre. Mais il reste tout de même LE Zelda-like de PlayStation. Alors autant en profiter pour faire un petit point sur la vraie franchise Zelda au passage.

Le prochain opus, Tears of the Kingdom, sortira sur Nintendo Switch le 12 mai. Les bandes-annonces et images de gameplay se sont toutes montrées plus prometteuses les unes que les autres. Attendu de pied ferme, le titre fait cependant l'objet de gros leaks depuis quelques jours. Certains chanceux ont déjà pu s'essayer au jeu, et il n'a évidemment pas fallu attendre longtemps avant que la situation dégénère. Screenshots et vidéos pullulent sur Twitter, Reddit ou encore Discord. Encore quelques jours de prudence pour ne rien vous spoiler, et vous pourrez enfin découvrir par vous-mêmes l'un des jeux les plus attendus de 2023 !