Vous connaissez la chanson par cœur maintenant. Qui dit nouvelle semaine dit nouvelle vague de promos sur le PlayStation Store. Les soldes des Days of Play continuent de battre leur plein jusqu’au 12 juin, mais elles sont désormais rejointes par les promos exceptionnelles du Summer Game Fest. Au programme, plus de 2000 jeux PS5, PS4 et PSVR supplémentaires à prix cassé. On retrouve comme d’habitude absolument de tout, des grosses productions, aux plus petites, il y en a pour tous les goûts et les budgets.

Ces nouvelles réductions du PlayStation Store peuvent monter jusqu’à-95% selon les jeux. Vous avez jusqu’au 19 juin à 2h59, heure française, pour faire vos achats. On rappelle que, comme toujours, les membres du PS Plus profitent parfois de ristournes supplémentaires sur plusieurs titres de la liste ci-dessous, quand certains des jeux sont directement intégrés aux formules Extra et Premium.

C'est le moment de faire des économies sur vos jeux favoris !

Les meilleures promos PlayStation Store

Age of Wonders 4 : 34,99€ au lieu de 49,99€ (-30%)

Atlas Fallen : 34,99€ au lieu de 49,99€ (-30%)

Blasphemous + Blasphemous 2 Bundle : 29,24€ au lieu de 44,99€ (-35%)

Borderlands 3 : édition Ultimate PS4™ & PS5™ : 29,99€ au lieu de 99,99€ (-70%)

Bundle des classiques PS2™ de Rockstar Games : 29,39€ au lieu de 69,99€ (-58%)

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes : 37,49€ au lieu de 49,99€ (-25%)

Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

High On Life : 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)

Kingdom Hearts III : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER Ultimate Edition : 29,59€ au lieu de 79,99€ (-63%)

ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 Ultimate Edition : 39,99€ au lieu de 99,99€ (-60%)

Persona 5 Royal : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Persona 5 Royal Ultimate Edition : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Prince of Persia The Lost Crown : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

Resident Evil 4 PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)

S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy : 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%)

Sackboy: A Big Adventure PS4 & PS5 : 29,39€ au lieu de 69,99€ (-58%)

Sea of Thieves : 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)

Shadow Gambit: The Cursed Crew : 31,99€ au lieu de 39,99€ (-20%)

STAR OCEAN THE DIVINE FORCE : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

Street Fighter™ 6 Ultimate Edition : 51,74€ au lieu de 114,99€ (-55%)

The Crew™ Motorfest Standard Edition - Cross-Gen Bundle : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 25€

Aliens: Dark Descent : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

Crash™ Team Racing Nitro-Fueled - Édition Nitros Oxide : 20,99€ au lieu de 59,99€ (-65%)

DRAGON QUEST BUILDERS 2 Édition standard : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

Fuga: Melodies of Steel 2 : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

HUMANKIND™ PS4 & PS5 : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R Deluxe Edition PS4 & PS5 : 24,49€ au lieu de 69,99€ (-65%)

KINGDOM HEARTS Melody of Memory : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Monster Hunter Rise + Sunbreak Deluxe : 24,49€ au lieu de 69,99€ (-65%)

Pacific Drive : 23,99€ au lieu de 29,99€ (-20%)

Pack Crash Bandicoot™ - N. Sane Trilogy + CTR Nitro-Fueled : 24,49€ au lieu de 69,99€ (-65%)

Tactics Ogre: Reborn : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Tales of Arise + SCARLET NEXUS Bundle PS4 & PS5 : 24,99€ au lieu de 99,99€ (-75%)

The Medium Édition Deluxe : 24,74€ au lieu de 54,99€ (-55%)

Visage : 20,99€ au lieu de 34,99€ (-40%)

Les soldes PlayStation Store à moins de 20€

Assassin's Creed Valhalla PS4 & PS5 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Astral Ascent PS4 & PS5 : 18,74€ au lieu de 24,99€ (-25%)

ASTRO BOT Rescue Mission™ : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Crash Bandicoot™ N. Sane Trilogy : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

DEATH STRANDING Édition numérique Deluxe : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Detroit: Become Human - Édition Deluxe numérique : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Exoprimal PS4 & PS5 : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

FAR CRY®6 - Édition standard PS4 & PS5 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

Fuga: Melodies of Steel : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Ghost Trick: Détective fantôme : 19,79€ au lieu de 29,99€ (-34%)

Life is Strange: True Colors PS4 & PS5 : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Persona®5 Strikers : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

PowerWash Simulator : 17,49€ au lieu de 24,99€ (-30%)

Resident Evil Village Gold Edition PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

SnowRunner : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Sonic Origins Plus pour PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

The Elder Scrolls V: Skyrim VR : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

The Settlers: New Allies : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Tony Hawk's™ Pro Skater™ 1 + 2 : 17,99€ au lieu de 44,99€ (-60%)

Trinity Trigger : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Les jeux PlayStation à moins de 15€

Alien: Isolation - The Collection : 13,74€ au lieu de 54,99€ (-75%)

Assassin's Creed® Odyssey : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Assassin's Creed® Origins - GOLD EDITION : 14,99€ au lieu de 99,99€ (-85%)

CODE VEIN Deluxe Edition : 14,39€ au lieu de 89,99€ (-84%)

Cult of the Lamb : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

DISSIDIA® FINAL FANTASY® NT : 10,49€ au lieu de 29,99€ (-65%)

EA SPORTS™ WRC : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

ENDLESS™ Dungeon PS4 & PS5 : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Endling - Extinction is Forever : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Far Cry® 5 + Far Cry® New Dawn Complete Edition : 14,99€ au lieu de 99,99€ (-85%)

Far Cry® 5 Édition Gold : 13,49€ au lieu de 89,99€ (-85%)

FINAL FANTASY® X/X-2 HD Remaster : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Gravity Rush™ Remastered : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

GreedFall - Gold Edition : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Journey™ - Édition Collector : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

Judgment : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Just Cause 4 - Édition complète : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Lost Judgment PS4 & PS5 : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

MY HERO ONE'S JUSTICE 2 Deluxe Edition : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM Trilogy : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Need for Speed™ Heat Édition Deluxe : 11,99€ au lieu de 79,99€ (-85%)

No More Heroes 3 : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

ONE PUNCH MAN: A HERO NOBODY KNOWS : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Pack Triplé gagnant Resident Evil : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Persona Dancing: Endless Night Collection : 14,99€ au lieu de 99,99€ (-85%)

Return to Monkey Island : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

Sherlock Holmes - Lot Déduction absolue : 11,99€ au lieu de 119,99€ (-90%)

SkateBIRD : 10,49€ au lieu de 20,99€ (-50%)

Somerville : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

SOULCALIBUR Ⅵ : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

Soul Hackers 2 PS4 & PS5 : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

South Park™ : L'Annale du Destin™ - Édition Gold : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Tales of Kenzera™: ZAU : 14,99€ au lieu de 19,99€ (-25%)

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me PS4™ & PS5™ : 14,79€ au lieu de 39,99€ (-63%)

The Division 2 - Warlords of New York Ultimate Edition : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

The Last Guardian : 13,99€ au lieu de 34,99€ (-60%)

The Lord of the Rings: Gollum™ : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

The Surge 1 & 2 - Dual Pack : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

The Talos Principle 2 : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

The Walking Dead: The Telltale Definitive Series : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Voice of Cards: The Beasts of Burden : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Voice of Cards: The Forsaken Maiden : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Voice of Cards: The Isle Dragon Roars : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Wizard with a Gun : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

Yakuza: Like a Dragon PS4 & PS5 : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

Les promos PS Store à moins de 10€

ACE COMBAT™ 7: SKIES UNKNOWN : 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%)

A Fisherman’s Tale VR : 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%)

Aliens: Fireteam Elite PS4 & PS5 : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Among Us VR : 7,99€ au lieu de 9,99€ (-20%)

Assassin's Creed® Syndicate : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Bayonetta : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

Before Your Eyes : 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%)

Borderlands: édition jeu de l'année : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Captain Tsubasa: Rise of New Champions : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

CARLET NEXUS PS4 & PS5 : 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%)

Catherine: Full Body : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Celeste : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Deus Ex: Mankind Divided - Édition numérique deluxe : 6,74€ au lieu de 44,99€ (-85%)

Devil May Cry 5 + Vergil : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Devil May Cry HD Collection : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

DIGIMON STORY: CYBER SLEUTH - HACKER'S MEMORY : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Digimon World: Next Order : 9,59€ au lieu de 59,99€ (-84%)

DiRT Rally 2.0 : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

DRAGON BALL: THE BREAKERS Special Edition : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Dying Light Definitive Edition : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Far Cry®3 Classic Edition : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

FINAL FANTASY TYPE-0™ HD : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

GORN : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

GRID Legends PS4 et PS5 : 6,99€ au lieu de 69,99€ (-90%)

Harmony: The Fall of Reverie : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Inscryption : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

JoJo's Bizarre Adventure: Eyes of Heaven : 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%)

Kerbal Space Program Enhanced Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

L'Ombre de la Guerre™ - Definitive Edition : 7,49€ au lieu de 49,99€ (-85%)

Lake PS4 & PS5 : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

La Terre du Milieu™:L'Ombre du Mordor-Edition Game of the Year : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

LEGO® CITY Undercover : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

LEGO® Marvel's Avengers Édition de luxe : 5,59€ au lieu de 69,99€ (-92%)

LEGO® Marvel Super Heroes 2 Deluxe Edition : 6,74€ au lieu de 74,99€ (-91%)

LEGO® Star Wars™ : le Réveil de la Force : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

Metro Exodus Gold Edition : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

MXGP 2021 - The Official Motocross Videogame : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

Need for Speed™ Hot Pursuit Remastered : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Need for Speed™ Payback - Édition Deluxe : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

Ni no Kuni: Wrath of the White Witch™ Remastered : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Onimusha: Warlords : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Persona 5 : 8,99€ au lieu de 59,99€ (-85%)

Resident Evil: Deluxe Origins Bundle : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

RESIDENT EVIL 2 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

RESIDENT EVIL 3 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

RESIDENT EVIL 7 biohazard : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Riders Republic™ PS4 & PS5 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Serial Cleaners : 7,49€ au lieu de 24,99€ (-70%)

Serious Sam 4 : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Sniper Elite 4 : 6,99€ au lieu de 69,99€ (-90%)

South Park™ : Le Bâton de la Vérité™ : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

STAR OCEAN: IAF ÉDITION NUMÉRIQUE : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Tales of Berseria : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Tales of Vesperia™: Definitive Edition : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

TEKKEN 7 : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition - PS5 & PS4 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

The Walking Dead: L'ultime saison - Season Pass : 9,59€ au lieu de 23,99€ (-60%)

The Yakuza Remastered Collection : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Tom Clancy's Rainbow Six® Siege Deluxe Edition : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Tom Clancy’s Ghost Recon® Wildlands - Standard Edition : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Trek to Yomi : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Twin Mirror : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Vanquish : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

Wasteland 3 : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Watch Dogs®2 : 7,49€ au lieu de 49,99€ (-85%)

XCOM® 2 Collection : 8,99€ au lieu de 89,99€ (-90%)

Les soldes PlayStation Store à moins de 5€