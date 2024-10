C'est bientôt Halloween et c'est l'heure de faire des économies sur le PlayStation Store. Une tonne de jeux PS5 et PS4 sont à prix cassés et il y en a pour absolument tous les goûts.

Sur PS5 et PS4, c’est les soldes et elles sont nombreuses. Sony propose actuellement plusieurs centaines de jeux et DLC à prix cassés. Alors que les promotions d’automne sont toujours actives et le seront toujours jusqu’au 24 octobre sur le PlayStation Store, de nouvelles viennent s’y greffer, des spéciales Halloween. Une nouvelle vague de soldes avec une fois encore des offres alléchantes, bien qu’ici ce soit essentiellement des jeux d’horreur, mais pas que ! Il y a plein de façons de fêter Halloween. Dans tous les cas pour les joueurs, c'est synonyme de bonnes affaires et de portefeuille en bonne santé.

Plein de jeux PS5 & PS4 en promo sur le PlayStation Store pour Halloween

Oui, les gros jeux sont légion en cette fin d’année et c’est tentant. Mais tout le monde n’a pas 80€ à claquer dans de nouvelles sorties, aussi bien soit-elle d’ailleurs. Alors pourquoi ne pas se faire plaisir à un moindre coup ? D’autant plus que dans ces promotions de Halloween, il y a de sacrés jeux. Des blockbusters comme Resident Evil 4 Remake, RE Village, Dying Light 2, Jurassic World Evolution 2 ou encore Devil May Cry 5 et Armored Core 6. Les jeux plus modestes, mais non pas dénués d'intérêt sont bien évidemment de la partie aussi, notamment plusieurs jeux horrifiques et narratifs signés Supermassive comme The Quarry ou encore quelques épisodes de The Dark Pictures. Le très bon Alien Isolation est là lui aussi, le second épisode a justement été annoncé il y a peu, comme Subnautica et son DLC d’ailleurs. Lui aussi aura le droit à une suite, c’était l’une des surprises du Xbox Partner du 17 octobre 2024.

D’ailleurs l’indé à sa place dans les promos du PlayStation Store. Little Nightmare, Five Night at Freddy’s, Dredge, Darkest Dungeon ou encore Cult of the Lamb sont de bons exemples. Difficile de tous les énumérer, vous pourrez retrouver toutes les promos sur le site officiel du PS Store, l'appli PS App ou directement depuis votre console. Nous, on vous a fait une petite sélection, histoire que vous puissiez savoir à quoi vous attendre, regardez plutôt.

Des jeux en promos à moins de 5€ sur PS5 & PS4

Bundle : Shiness + Seasons after Fall à 2,99€ au lieu de 14,99€

Dying Light à 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%)

Dead Rising 2 à 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Dead Rising 2 Off The Record à 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Death Door à 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Dishonored 2 à 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

DOOM à 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

Horror Tales : The Wine à 2,99€ au lieu de 14,99€ (-80%)

Kingdom Come Delivrance à 2,99€ au lieu de 29,99€ (-90%)

Nexomon Extinction à 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Oddworld : New'n' Tasty - Complete Edition à 3,14€ au lieu de 20,99€ (-85%)

Resident Evil 6 à 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Resident Evil 5 à 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

RE 0 à 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Resident Evil à 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Vampire Survivor à 2,99€ au lieu de 4,99€ (-20%)

Des jeux en solde à moins de 10€

Resident Evil 7 à 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Resident Evil 3 Remake à 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

RE 2 Remake à 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Little Nightmare 2 à 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Little Nightmare Complete Edition à 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Skyrim Special Edition à 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Bioshock collection (les trois jeux) à 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Alien Isolation à 8,74€ au lieu de 34,99€ (-75%)

The Quarry à 9,74€ au lieu de 74,99€ (-87%)

Control à 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Carrion à 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Killing Floor 2 à 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Hellblade : Senua's Sacrifice à 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Inscryption à 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Don't Starve Together à 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%)

Des jeux PS5 & PS4 à moins de 20€

A Plague Tale : Innocence à 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Ad Infinitum à 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Blasphemous 2 à 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Cult of the Lamb à 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

Crime Boss à 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%)

Dredge à 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

Darksiders 3 à 11,99€ au lieu de 79,99€ (-85%)

Dead Cells à 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

Devil May Cry 5 Special Edition à 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Deathloop à 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Jurassic World Evolution 2 à 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Pentiment à 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

Resident Evil 4 Remake à 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Resident Evil Village à 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Subnautica à 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

D'autres promotions interessantes sur le PlayStation Store

ARK Survival Ascended à 30,14€ au lieu de 44,99€ (33%)

Armored Core 6 à 41,99€ au lieu de 69,99€ (-40%)

Lies of P à 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

Darkest Dungeon 2 à 31,19€ au lieu de 38,99€ (-20%)

Daymare 1994 à 20,99€ au lieu de 34,99€ (-40%)

DayZ à 27,49€ au lieu de 54,99€ (-50%)

Dungeons 4 à 39,99€ au lieu de 49,99€ (-20%)

Dying Light 2 à 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

Graven à 23,99€ au lieu de 29,99€ (-20%)

Five Nights at Freddy's Help Wanted à 20,99€ au lieu de 29,99€ (-30%)

Hunt Showdown 1896 à 22,49€ au lieu de 29,99€ (-25%)

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess à 39,99€ au lieu de 49,99€

Project Zero : La Pretresse des Eaux Noires à 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%)

Sea of Thieves à 25,99€ au lieu de 39,99€ (-35%)

V Rising à 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)

Source : PlayStation