Pour bien finir l'été, Sony sort le grand jeu ! Les “promos en folie” viennent de démarrer sur le PlayStation Store. Jusqu'au 12 septembre prochain (00h59, heure française), profitez remises exceptionnelles. De -20 à -94%, vous allez pouvoir faire de belles, voire de très belles acquisitions. C'est l'occasion de remplir votre bibliothèque de jeux à moindre coût, éventuellement en prévision de votre futur passage sur la potentielle PS5 Pro ? Mais ne vous en faites pas, les promotions concernent tout autant les jeux PS4. Il y a même du PS VR dans le lot. De quoi satisfaire tous les types de joueuses et de joueurs en somme !

De beaux jeux à découvrir grâce au PlayStation Store

À chaque période de soldes, Sony nous a habitué aux réductions sur des jeux aussi bien indé que de vrais blockbusters. Et ces “promos en folie” ne trahissent pas la tradition ! Une fois de plus on retrouve de gros jeux à des prix vraiment raisonnables. Control, qui vient de fêter son 5e anniversaire, est par exemple proposé à moins de 5€ et le récent Gotham Knights à moins de 15€.

Ceux qui aiment les versions complètent seront également aux anges. Le PlayStation Store vous permet de profiter notamment de l'édition Ultimate d'Avatar Frontiers of Pandora à moitié prix, soit moins de 65€. Plus ancien mais toujours très populaire, Dragon Ball FighterZ propose actuellement son édition Legendary pour seulement 40€ au lieu des 120 habituels.

De grands classiques sont aussi disponibles à petit prix. Voilà une bonne occasion de découvrir Far Cry 3, la BioShock Collection ou encore Batman Arkham Knight sans vous ruiner. De même, si vous ne les avez pas encore fait, sautez enfin sur l'occasion de découvrir des jeux sortis initialement sur Xbox. Dans le lot, on pense à Grounded et, surtout, au très bon Hi-Fi RUSH.

De grosses promos sur de gros jeux via le PlayStation Store

Alone in the Dark | PS5 : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)

| PS5 : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%) Avatar: Frontiers of Pandora | PS5 : 64,99€ au lieu de 129,99€ (-50%)

| PS5 : 64,99€ au lieu de 129,99€ (-50%) Banishers: Ghosts of New Eden | PS5 : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)

| PS5 : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%) Dead Island 2 Gold Edition | PS4 & PS5 : 44,99€ au lieu de 89,99€ (-50%)

| PS4 & PS5 : 44,99€ au lieu de 89,99€ (-50%) Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! | PS4 & PS5 : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)

| PS4 & PS5 : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%) Expeditions: A MudRunner Game - Supreme Edition | PS4 & PS5 : 55,99€ au lieu de 79,99€ (-30%)

| PS4 & PS5 : 55,99€ au lieu de 79,99€ (-30%) F1 24 | PS4 & PS5 : 47,99€ au lieu de 79,99€ (-40%)

| PS4 & PS5 : 47,99€ au lieu de 79,99€ (-40%) F1 Manager 2024 Édition Deluxe | PS4 & PS5 : 35,99€ au lieu de 44,99€ (-20%)

| PS4 & PS5 : 35,99€ au lieu de 44,99€ (-20%) Jujutsu Kaisen Cursed Clash Deluxe Edition | PS4 & PS5 : 51,99€ au lieu de 79,99€ (-35%)

| PS4 & PS5 : 51,99€ au lieu de 79,99€ (-35%) MX vs ATV Legends - Deluxe Edition | PS4 & PS5 : 55,99€ au lieu de 79,99€ (-30%)

Tout un tas de jeux PlayStation à moins de 40€

Age of Wonders 4 | PS5 : 34,99€ au lieu de 49,99€ (-30%)

| PS5 : 34,99€ au lieu de 49,99€ (-30%) A Plague Tale Bundle | PS4 & PS5 : 31,99€ au lieu de 79,99€ (-60%)

| PS4 & PS5 : 31,99€ au lieu de 79,99€ (-60%) ARK : Survival Ascended | PS5 : 30,14€ au lieu de 44,99€ (-33%)

| PS5 : 30,14€ au lieu de 44,99€ (-33%) Assassin's Creed Valhalla - Complete Edition | PS4 & PS5 : 34,99€ au lieu de 139,99€ (-75%)

| PS4 & PS5 : 34,99€ au lieu de 139,99€ (-75%) Avatar: Frontiers of Pandora | PS5 : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

| PS5 : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%) Bluey : Le Jeu Vidéo | PS4 & PS5 : 31,99€ au lieu de 39,99€ (-20%)

| PS4 & PS5 : 31,99€ au lieu de 39,99€ (-20%) Dead Island 2 | PS4 & PS5 : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

| PS4 & PS5 : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%) Destiny 2 : La Forme Finale | PS4 & PS5 : 33,49€ au lieu de 49,99€ (-33%)

| PS4 & PS5 : 33,49€ au lieu de 49,99€ (-33%) Dragon Ball FighterZ - Legendary Edition | PS4 & PS5 : 39,59€ au lieu de 119,99€ (-67%)

| PS4 & PS5 : 39,59€ au lieu de 119,99€ (-67%) Life is Strange: True Colors - Definitive Edition | PS4 & PS5 : 31,99€ au lieu de 79,99€ (-60%)

| PS4 & PS5 : 31,99€ au lieu de 79,99€ (-60%) Dungeons 4 | PS4 : 39,99€ au lieu de 49,99€ (-20%)

| PS4 : 39,99€ au lieu de 49,99€ (-20%) Expeditions: A MudRunner Game | PS4 & PS5 : 34,99€ au lieu de 49,99€ (-30%)

| PS4 & PS5 : 34,99€ au lieu de 49,99€ (-30%) Far Cry 6 - Édition Game of the Year | PS4 & PS5 : 35,99€ au lieu de 119,99€ (-70%)

| PS4 & PS5 : 35,99€ au lieu de 119,99€ (-70%) Forspoken | PS5 : 31,99€ au lieu de 79,99€ (-60%)

| PS5 : 31,99€ au lieu de 79,99€ (-60%) Fort Solis Lempo Bundle | PS5 : 34,99€ au lieu de 49,99€ (-30%)

| PS5 : 34,99€ au lieu de 49,99€ (-30%) JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R Ultimate Edition | PS4 & PS5 : 33,99€ au lieu de 84,99€ (-60%)

| PS4 & PS5 : 33,99€ au lieu de 84,99€ (-60%) LEGO 2K Drive - Édition Rivaux Super Géniaux | PS4 & PS5 : 39,59€ au lieu de 89,99€ (-56%)

| PS4 & PS5 : 39,59€ au lieu de 89,99€ (-56%) Lords of the Fallen - Deluxe Edition | PS5 : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Les promos PlayStation Store à moins de 30€

A Plague Tale: Requiem | PS5 : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

| PS5 : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%) Arizona Sunshine 2 | PS5 : 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%)

| PS5 : 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%) Bob l'éponge : The Cosmic Shake | PS4 & PS5 : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

| PS4 & PS5 : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%) Cobra Kai Collection | PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

| PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%) Death Stranding Director's Cut - Édition Deluxe numérique | PS5 : 29,49€ au lieu de 59,99€ (-50%)

| PS5 : 29,49€ au lieu de 59,99€ (-50%) Demon Slayer : The Hinokami Chronicles Deluxe | PS4 & PS5 : 23,79€ au lieu de 89,99€ (-66%)

| PS4 & PS5 : 23,79€ au lieu de 89,99€ (-66%) Dragon Ball Xenoverse 2 - Special Edition | PS4 & PS5 : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

| PS4 & PS5 : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%) Dragon Quest Builders | PS4 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

| PS4 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%) For Honor - Édition Ultimate | PS4 : 22,49€ au lieu de 89,99€ (-75%)

| PS4 : 22,49€ au lieu de 89,99€ (-75%) Fort Solis Terra Edition | PS5 : 24,49€ au lieu de 34,99€ (-30%)

| PS5 : 24,49€ au lieu de 34,99€ (-30%) Ghostrunner : Édition complète | PS4 & PS5 : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

| PS4 & PS5 : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%) Ghostrunner Bundle | PS5 : 27,49€ au lieu de 54,99€ (-50%)

| PS5 : 27,49€ au lieu de 54,99€ (-50%) GTA: The Trilogy – The Definitive Edition | PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

| PS4 & PS5 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%) Grounded | PS4 & PS5 : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

| PS4 & PS5 : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%) HITMAN World of Assassination | PS4 & PS5 : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%)

| PS4 & PS5 : 27,99€ au lieu de 69,99€ (-60%) Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard | PS4 : 20,99€ au lieu de 69,99€ (-70%)

| PS4 : 20,99€ au lieu de 69,99€ (-70%) Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard | PS5 : 22,49€ au lieu de 74,99€ (-70%)

| PS5 : 22,49€ au lieu de 74,99€ (-70%) Humankind | PS4 & PS5 : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

| PS4 & PS5 : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%) Immortals of Aveum | PS5 : 23,99€ au lieu de 79,99€ (-70%)

| PS5 : 23,99€ au lieu de 79,99€ (-70%) LEGO 2K Drive - Cross-gen Edition | PS4 & PS5 : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

| PS4 & PS5 : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%) Like a Dragon: Ishin! | PS4 & PS5 : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

| PS4 & PS5 : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%) Nioh Remastered – Édition complète | PS5 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

| PS5 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%) One Piece Odyssey - Deluxe Edition | PS4 & PS5 : 28,49€ au lieu de 94,99€ (-70%)

Des jeux PS5 et PS4 à moins de 20€ sur le PlayStation Store

ACE COMBAT 7: Skies Unknown - Top Gun : Maverick Ultimate Edition | PS4 : 19,79€ au lieu de 109,99€ (-82%)

| PS4 : 19,79€ au lieu de 109,99€ (-82%) Aliens: Dark Descent | PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

| PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%) Assassin's Creed Odyssey - Ultimate Edition | PS4 : 17,24€ au lieu de 114,99€ (-80%)

| PS4 : 17,24€ au lieu de 114,99€ (-80%) Assassin's Creed Valhalla - Season Pass | PS4 & PS5 : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

| PS4 & PS5 : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%) ASTRO BOT Rescue Mission | PS4 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

| PS4 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%) Crash Bandicoot N. Sane Trilogy | PS4 : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

| PS4 : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%) Crash Team Racing Nitro-Fueled - Édition Nitros Oxide | PS4 : 20,99€ au lieu de 59,99€ (-65%)

| PS4 : 20,99€ au lieu de 59,99€ (-65%) Crusader Kings III | PS5 : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

| PS5 : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%) Cult of the Lamb: Sinful Edition | PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

| PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%) Destroy All Humans! 2 - Reprobed: Dressed to Skill Edition | PS5 : 19,24€ au lieu de 54,99€ (-65%)

| PS5 : 19,24€ au lieu de 54,99€ (-65%) Destroy All Humans! - Jumbo Pack | PS4 & PS5 : 23,99€ au lieu de 79,99€ (-70%)

| PS4 & PS5 : 23,99€ au lieu de 79,99€ (-70%) Detroit: Become Human - Édition Deluxe | PS4 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

| PS4 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%) Dragon Ball Z: Kakarot - Deluxe Edition | PS4 & PS5 : 19,79€ au lieu de 89,99€ (-78%)

| PS4 & PS5 : 19,79€ au lieu de 89,99€ (-78%) Dragon Quest Builders 2 | PS4 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

| PS4 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%) Dungeons 3 - Complete Collection | PS4 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

| PS4 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%) Evil West | PS4 & PS5 : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

| PS4 & PS5 : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%) Far Cry 6 | PS4 & PS5 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%)

| PS4 & PS5 : 17,49€ au lieu de 69,99€ (-75%) Grand Theft Auto V | PS5 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

| PS5 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%) Hi-Fi RUSH | PS4 : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%)

| PS4 : 17,99€ au lieu de 29,99€ (-40%) L. A. Noire | PS4 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

| PS4 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%) Les Sims 4 : Pack Chiens et Chats + Premier animal de compagnie | PS4 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

| PS4 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%) LEGO 2K Drive | PS4 : 19,79€ au lieu de 29,99€ (-34%)

| PS4 : 19,79€ au lieu de 29,99€ (-34%) LEGO Star Wars™: La Saga Skywalker - Édition Galactique | PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 79,99€ (-75%)

| PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 79,99€ (-75%) Life is Strange Remastered Collection | PS4 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

| PS4 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%) Life is Strange: True Colors | PS4 & PS5 : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

| PS4 & PS5 : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%) Mon Amie Peppa Pig | PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

| PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%) Naruto to Boruto: Shinobi Striker - Ultimate Edition | PS4 : 19,99€ au lieu de 79,99€ (-75%)

| PS4 : 19,99€ au lieu de 79,99€ (-75%) Nioh 2 | PS4 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

| PS4 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%) No Man's Sky | PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Les promos du PlayStation Store à moins de 15€

Ad Infinitum | PS5 : 13,39€ au lieu de 39,99€ (-65%)

| PS5 : 13,39€ au lieu de 39,99€ (-65%) Adventure Time : Les pirates de la terre de Ooo | PS4 : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

| PS4 : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%) After the Fall® - Deluxe Edition | PS4 & PS5 : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

| PS4 & PS5 : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-70%) After Us | PS5 : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

| PS5 : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%) Aliens: Fireteam Elite | PS4 & PS5 : 9,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

| PS4 & PS5 : 9,99€ au lieu de 29,99€ (-70%) A Light in the Dark | PS4 : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

| PS4 : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%) Another Fisherman's Tale | PS4 : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

| PS4 : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%) Assassin's Creed Odyssey | PS4 : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

| PS4 : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%) Assassin's Creed Origins | PS4 : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

| PS4 : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%) Assassin's Creed Origins - Gold Edition | PS4 : 14,99€ au lieu de 99,99€ (-85%)

| PS4 : 14,99€ au lieu de 99,99€ (-85%) Assetto Corsa Competizione | PS4 & PS5 : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

| PS4 & PS5 : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%) ASTRONEER : Édition Évolution | PS4 : 14,70€ au lieu de 36,99€ (-60%)

| PS4 : 14,70€ au lieu de 36,99€ (-60%) Back 4 Blood - Ultimate Edition | PS4 & PS5 : 10,99€ au lieu de 109,99€ (-90%)

| PS4 & PS5 : 10,99€ au lieu de 109,99€ (-90%) Battlefield 2042 | PS4 : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

| PS4 : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%) Battlefield 2042 | PS5 : 11,99€ au lieu de 79,99€ (-85%)

| PS5 : 11,99€ au lieu de 79,99€ (-85%) Biomutants | PS4 & PS5 : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

| PS4 & PS5 : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%) Blood Bowl 3 | PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

| PS4 & PS5 : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%) Bob l'éponge | PS4 : 10,49€ au lieu de 29,99€ (-65%)

| PS4 : 10,49€ au lieu de 29,99€ (-65%) Citadel: Forged with Fire | PS4 : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

| PS4 : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%) Clash: Artifacts of Chaos | PS4 : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

| PS4 : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%) CODE VEIN Deluxe Edition | PS4 : 13,49€ au lieu de 89,99€ (-85%)

| PS4 : 13,49€ au lieu de 89,99€ (-85%) Darksiders III Blades & Whip Edition | PS4 : 11,99€ au lieu de 79,99€ (-85%)

| PS4 : 11,99€ au lieu de 79,99€ (-85%) Destroy All Humans! | PS4 : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

| PS4 : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%) EA Sports WRC | PS5 : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

| PS5 : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%) Evil Nun: The Broken Mask | PS4 & PS5 : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

| PS4 & PS5 : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%) Far Cry 5 Édition Gold | PS4 : 13,49€ au lieu de 89,99€ (-85%)

| PS4 : 13,49€ au lieu de 89,99€ (-85%) Gotham Knights | PS5 : 14,99€ au lieu de 74,99€ (-80%)

| PS5 : 14,99€ au lieu de 74,99€ (-80%) Grand Theft Auto V : Édition Premium | PS4 : 14,69€ au lieu de 34,99€ (-58%)

| PS4 : 14,69€ au lieu de 34,99€ (-58%) Gravity Rush Remastered | PS4 : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

| PS4 : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%) GreedFall - Gold Edition | PS4 & PS5 : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

| PS4 & PS5 : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%) GRID Legends | PS4 & PS5 : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

| PS4 & PS5 : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%) Isonzo: Deluxe Edition | PS4 & PS5 : 13,19€ au lieu de 39,99€ (-67%)

| PS4 & PS5 : 13,19€ au lieu de 39,99€ (-67%) It Takes Two | PS4 & PS5 : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

| PS4 & PS5 : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%) Journey - Édition Collector | PS4 : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

| PS4 : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%) Jurassic World Evolution 2 | PS4 & PS5 : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

| PS4 & PS5 : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%) Just Cause 4 - Édition complète | PS4 : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

| PS4 : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%) Little Nightmares I & II | PS4 & PS5 : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

| PS4 & PS5 : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%) Lost Judgment | PS4 & PS5 : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

| PS4 & PS5 : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%) Mafia: Trilogy | PS4 : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

| PS4 : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%) Mass Effect - Édition Légendaire | PS4 : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

| PS4 : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%) Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy | PS4 : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

| PS4 : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%) Need for Speed Unbound | PS4 : 11,99€ au lieu de 79,99€ (-85%)

| PS4 : 11,99€ au lieu de 79,99€ (-85%) Ni no Kuni II: Revenant Kingdom - The Prince's Edition | PS4 : 13,49€ au lieu de 89,99€ (-85%)

Plein de jeux à moins de 10€

7th Sector | PS4 : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

| PS4 : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%) 7th Sector Collector's Edition | PS4 : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

| PS4 : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%) Accel World VS. Sword Art Online | PS4 : 8,99€ au lieu de 59,99€ (-85%)

| PS4 : 8,99€ au lieu de 59,99€ (-85%) Arizona Sunshine | PS4 : 6,99€ au lieu de 19,99€ (-65%)

| PS4 : 6,99€ au lieu de 19,99€ (-65%) ArtPulse | PS4 (VR) : 6,49€ au lieu de 12,99€ (50%)

| PS4 (VR) : 6,49€ au lieu de 12,99€ (50%) Assetto Corsa Ultimate Edition | PS4 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

| PS4 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%) A Tale of Paper - Refolded | PS5 : 5,19€ au lieu de 12,99€ (-60%)

| PS5 : 5,19€ au lieu de 12,99€ (-60%) Axiom Verge | PS4 : 7,19€ au lieu de 17,99€ (-60%)

| PS4 : 7,19€ au lieu de 17,99€ (-60%) Azur Lane: Crosswave | PS4 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

| PS4 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%) Back 4 Blood | PS4 & PS5 : 7,00€ au lieu de 70,00€ (-90%)

| PS4 & PS5 : 7,00€ au lieu de 70,00€ (-90%) Battlefield 4 Premium Edition | PS4 : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

| PS4 : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%) BioShock: The Collection | PS4 : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

| PS4 : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%) Black Clover: Quartet Knights | PS4 : 8,99€ au lieu de 59,99€ (-85%)

| PS4 : 8,99€ au lieu de 59,99€ (-85%) BLAZBLUE CROSS TAG BATTLE Special Edition | PS4 : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

| PS4 : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%) Captain Tsubasa: Rise of New Champions | PS4 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

| PS4 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%) Control Ultimate Edition | PS4 & PS5 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

| PS4 & PS5 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%) DARQ Ultimate Edition | PS4 & PS5 : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

| PS4 & PS5 : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%) Dead Cells | PS4 & PS5 : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

| PS4 & PS5 : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%) Desperados III - Digital Deluxe | PS4 : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

| PS4 : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%) Digimon Story: Cybe Sleuth - Hacker's Memory | PS4 : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

| PS4 : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%) Digimon World: Next Order | PS4 : 9,59€ au lieu de 59,99€ (-84%)

| PS4 : 9,59€ au lieu de 59,99€ (-84%) DiRT Rally 2.0 | PS4 : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

| PS4 : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%) Dragon Ball: The Breakers Special Edition | PS4 : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

| PS4 : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%) Dying Light Definitive Edition | PS4 : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

| PS4 : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%) Far Cry 3 Classic Edition | PS4 : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

| PS4 : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%) God of War (2018) | PS4 : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

(2018) | PS4 : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%) Hogwarts Legacy - Pack Magie noire (DLC) | PS4 & PS5 : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

(DLC) | PS4 & PS5 : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%) Horizon Zero Dawn : The Frozen Wilds (DLC) | PS4 : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

(DLC) | PS4 : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%) Judgment | PS4 : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

| PS4 : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%) Judgment | PS5 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

| PS5 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%) Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning | PS4 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

| PS4 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%) La Terre du Milieu : L'Ombre du Mordor - Edition GOTY | PS4 : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

| PS4 : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%) LEGO CITY Undercover | PS4 : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%)

| PS4 : 5,99€ au lieu de 59,99€ (-90%) LEGO Harry Potter™ Collection | PS4 : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%)

| PS4 : 5,99€ au lieu de 39,99€ (-85%) Limbo & Inside Bundle | PS4 : 6,74€ au lieu de 26,99€ (-75%)

| PS4 : 6,74€ au lieu de 26,99€ (-75%) Mafia: Definitive Edition | PS4 : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

| PS4 : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%) Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered | PS4 : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

| PS4 : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%) One Piece: Pirate Warriors 4 | PS4 : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Les jeux PS5 et PS4 à moins de 5€ sur le PlayStation Store

11-11 Memories Retold | PS4 : 3,74€ au lieu de 24,99€ (-85%)

| PS4 : 3,74€ au lieu de 24,99€ (-85%) 7 Days Heroes | PS4 & PS5 : 4,99€ au lieu de 9,99€ (-50%)

| PS4 & PS5 : 4,99€ au lieu de 9,99€ (-50%) AeonX | PS4 & PS5 : 4,89€ au lieu de 6,99€ (-30%)

| PS4 & PS5 : 4,89€ au lieu de 6,99€ (-30%) Aerial_Knight's Never Yield | PS4 & PS5 : 1,19€ au lieu de 11,99€ (-90%)

| PS4 & PS5 : 1,19€ au lieu de 11,99€ (-90%) A Hero and a Garden | PS4 & PS5 : 2,49€ au lieu de 4,99€ (-50%)

| PS4 & PS5 : 2,49€ au lieu de 4,99€ (-50%) Aircraft Evolution | PS4 : 3,99€ au lieu de 9,99€ (-60%)

| PS4 : 3,99€ au lieu de 9,99€ (-60%) Alchemist Adventure | PS4 : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

| PS4 : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%) Anthem | PS4 : 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%)

| PS4 : 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%) ARK Fantastic Tames - Pyromane | PS5 : 3,99€ au lieu de 4,99€ (-20%)

| PS5 : 3,99€ au lieu de 4,99€ (-20%) Back 4 Blood - Pass Annuel | PS4 & PS5 : 4,00€ au lieu de 40,00€ (-90%)

| PS4 & PS5 : 4,00€ au lieu de 40,00€ (-90%) Batman: Arkham Knight | PS4 : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

| PS4 : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%) Batman: Arkham Knight Season Pass | PS4 : 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%)

| PS4 : 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%) Batman: Arkham VR | PS4 (VR) : 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%)

| PS4 (VR) : 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%) Batora: Lost Haven | PS4 & PS5 : 4,99€ au lieu de 24,99€ (-80%)

| PS4 & PS5 : 4,99€ au lieu de 24,99€ (-80%) Before We Leave | PS4 & PS5 : 4,49€ au lieu de 17,99€ (-75%)

| PS4 & PS5 : 4,49€ au lieu de 17,99€ (-75%) Dead Island Definitive Collection | PS4 : 2,99€ au lieu de 29,99€ (-90%)

| PS4 : 2,99€ au lieu de 29,99€ (-90%) Dead Rising 2 | PS4 : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

| PS4 : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%) Dead Rising 2 Off the Record | PS4 : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

| PS4 : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%) Destiny 2 : Pack 30e anniversaire Bungie | PS4 & PS5 : 3,74€ au lieu de 24,99€ (-85%)

| PS4 & PS5 : 3,74€ au lieu de 24,99€ (-85%) For Honor | PS4 : 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%)

| PS4 : 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%) Forspoken: In Tanta We Trust (DLC) | PS5 : 4,99€ au lieu de 12,49€ (-60%)

(DLC) | PS5 : 4,99€ au lieu de 12,49€ (-60%) GRIS | PS4 : 3,39€ au lieu de 16,99€ (-80%)

| PS4 : 3,39€ au lieu de 16,99€ (-80%) GUILTY GEAR Xrd -REVELATOR- | PS4 : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

| PS4 : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%) Injustice: Les Dieux sont parmi nous - Édition Ultime | PS4 : 3,59€ au lieu de 59,99€ (-94%)

| PS4 : 3,59€ au lieu de 59,99€ (-94%) Injustice 2 | PS4 : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%)

| PS4 : 3,99€ au lieu de 19,99€ (-80%) JoJo's Bizarre Adventure: Eyes of Heaven | PS4 : 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%)

| PS4 : 9,79€ au lieu de 69,99€ (-86%) KILL la KILL - IF | PS4 : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

| PS4 : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%) LEGO Jurassic World | PS4 : 4,79€ au lieu de 39,99€ (-88%)

| PS4 : 4,79€ au lieu de 39,99€ (-88%) LEGO Le Hobbit | PS4 : 3,99€ au lieu de 39,99€ (-90%)

| PS4 : 3,99€ au lieu de 39,99€ (-90%) Lock's Quest | PS4 : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

| PS4 : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%) Metro Exodus | PS4 & PS5 : 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%)

| PS4 & PS5 : 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%) Metro Redux | PS4 & PS5 : 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%)

| PS4 & PS5 : 4,49€ au lieu de 29,99€ (-85%) Miraculous: Rise of the Sphinx | PS4 & PS5 : 4,99€ au lieu de 49,99€ (-90%)

| PS4 & PS5 : 4,99€ au lieu de 49,99€ (-90%) Mortal Kombat 11 | PS4 & PS5 : 4,99€ au lieu de 49,99€ (-90%)