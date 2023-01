Après nous avoir gâté pour la fin d’année avec des centaines de jeux à prix cassé, le PlayStation Store remet le couvert avec une nouvelle vague de promos sur PS5 et PS4. En plus de la longue liste de jeux d’ores et déjà disponible depuis fin décembre, de très nombreux gros jeux rejoignent le mouvement comme Marvel’s Midnight Suns, Metal Hellsinger, Deathloop, Dying Light 2 ou encore Ghostwire Tokyo. Les réductions peuvent aller jusqu'à -90% !

Comme avec les promotions précédentes, cette nouvelle vague de réductions sur le PS Store est valable jusqu’au 19 janvier 2023. Les DLC, season pass et autres packs de cosmétiques n’ont pas été intégrés à la liste ci-dessous, ni les petits jeux juste là pour offrir un trophée platine pour quelques centimes. Vous pourrez toutefois en retrouver toute une sélection sur le site officiel ou directement dans le store de votre console. On vous rappelle également qu'une partie des jeux en promos sont d'ores et déjà disponibles dans les catalogues du PS Plus Extra et Premium.

Voici une grosse sélection des promotions, classées par tranche de prix et ordre alphabétique, qui vous attendent avec cette super promo de janvier 2023.

Les meilleures promotions de janvier sur PS5 et PS4

A Plague Tale: Requiem : 44,99 € au lieu de 59,99 € ( -25%)

: 44,99 € au lieu de 59,99 € ( -25%) Alan Wake Remastered : 14,99 € au lieu de 29,99 € (-50%)

Among Us : 2,99 € au lieu de 3,99 € (-25%)

Back 4 Blood: Édition Ultimate : 32,99 € au lieu de 109,99 € (-70%)

Battlefield 2042 Édition Ultimate 53,99 € au lieu de 119,99 € (-55%)

53,99 € au lieu de 119,99 € (-55%) Borderlands 3: Édition Next Level : 18,74 € au lieu de 74,99 € (-75%)

Borderlands 3: Édition Ultimate : 32,99 € au lieu de 99,99 € (-67%)

: 32,99 € au lieu de 99,99 € (-67%) Collection Nioh : 39,99 € au lieu de 79,99 € (-50%)

Dakar Desert Rally : 27,99 € au lieu de 39,99 € (-30%)

Dakar Desert Rally - Deluxe Edition : 38,99 € au lieu de 59,99 € (-35%)

: 38,99 € au lieu de 59,99 € (-35%) Deathloop Deluxe Edition : 29,69 € au lieu de 89,99 € (-67%)

: 29,69 € au lieu de 89,99 € (-67%) Demon's Souls : 39,99 € au lieu de 79,99 € (-50%)

Demon's Souls - Deluxe Edition 59,99 € au lieu de 99,99 € (-40%)

Dirt 5 : 10,49 € au lieu de 69,99 € (-85%)

: 10,49 € au lieu de 69,99 € (-85%) Dying Light 2 Stay Human - Deluxe Edition : 49,49 € au lieu de 89,99 € (-45%)

: 49,49 € au lieu de 89,99 € (-45%) Ghost Of Tsushima Director's Cut : 39,99 € au lieu de 79,99 € (-50%)

Ghostwire: Tokyo Deluxe Edition :35,99 € au lieu de 89,99 € (-60%)

:35,99 € au lieu de 89,99 € (-60%) Grid Legends: Édition Deluxe : 29,69 € au lieu de 89,99 € (-67%)

Jojo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R Deluxe Edition : 48,99 € (PS+ 45,49 €) au lieu de 69,99 € (-35%)

Just Dance 2022 Deluxe Edition : 48,99 € au lieu de 69,99 € (-30%)

Life Is Strange: True Colors -Definitive Edition : 39,99 € au lieu de 79,99 € (-50%)

: 39,99 € au lieu de 79,99 € (-50%) Madden NFL 23 Édition All Madden : 49,99 € au lieu de 99,99 € (-50%)

Marvel's Guardians Of The Galaxy + Marvel's Avengers Deluxe Edition : 35,99 € au lieu de 119,99 € (-70%)

Marvel's Midnight Suns Enhanced Edition : 50,24 € au lieu de 74,99 € (-33%)

Marvel's Midnight Suns Édition Numérique+ : 53,59 € au lieu de 79,99 € (-33%)

Marvel's Midnight Suns Édition Légendaire : 66,99 € au lieu de 99,99 € (-33%)

: 66,99 € au lieu de 99,99 € (-33%) Marvel's Spider-Man: Miles Morales Édition Ultimate : 49,59 € au lieu de 79,99 € (-38%)

NBA 2K23 Édition Numérique Deluxe : 42,49 € au lieu de 84,99 € (-50%)

Need For Speed Unbound : 47,99 € au lieu de 79,99 € (-40%)

Ratchet & Clank: Rift Apart : 39,99 € au lieu de 79,99 € (-50%)

: 39,99 € au lieu de 79,99 € (-50%) Ratchet & Clank: Rift Apart - Édition Deluxe : 49,49 € au lieu de 89,99 € (-45%)

Returnal : 39,99 € au lieu de 79,99 € (-50%)

: 39,99 € au lieu de 79,99 € (-50%) Returnal Édition Spéciale : 49,49 € au lieu de 89,99 € (-45%)

Riders Republic — Édition Ultimate : 35,99 € au lieu de 119,99 € (-70%)

: 35,99 € au lieu de 119,99 € (-70%) Sackboy: A Big Adventure Édition Deluxe Numérique : 49,49 € au lieu de 89,99 € (-45%)

Saints Row Platinum Edition : 73,69 € au lieu de 109,99 € (-33%)

Sniper Elite 5 Deluxe Edition : 53,99 € au lieu de 89,99 € (-40%)

Tiny Tina's Wonderlands: Édition Next-Level : 37,49 € au lieu de 74,99 € (-50%)

Les jeux à moins de 40€ du PlayStation Store

Demon Slayer - The Hinokami Chronicles Deluxe Edition : 34,99 € au lieu de 69,99 € (-50%)

Destroy All Humans! 2 Reprobed: Dressed To Skill Edition : 41,24 € (PS +38,49 €) au lieu de 54,99 € (-30%)

Lot L’Essentiel De Sherlock Holmes : 34,99 € (PS+ 29,99€) au lieu de 99,99 € (-70%)

Matchpoint - Tennis Championships : 37,49 € au lieu de 49,99 € (-25%)

Monark Digital Deluxe Edition : 38,99 € (PS+ 35,74 €) au lieu de 64,99 € (-45%)

Nioh 2 Remastered – Édition Complète : 34,79 € au lieu de 59,99 € (-42%)

Nioh Remastered – Édition Complète : 34,79 € au lieu de 59,99 € (-42%)

Sd Gundam Battle Alliance : 41,99 € au lieu de 59,99 € (-30%)

Session: Skate Sim - Deluxe Edition : 38,99 € (PS+ 35,99 €) au lieu de 59,99€ (-40%)

Sifu -Edition Deluxe : 34,99 € au lieu de 49,99 € (-30%)

: 34,99 € au lieu de 49,99 € (-30%) The Medium Édition Deluxe : 30,79 € au lieu de 54,99 € (-44%)

Train Sim World 3: Deluxe Edition : 38,99 € au lieu de 59,99 € (-35%)

WWE 2K22 Edition Deluxe : 39,99 € au lieu de 99,99 € (-60%)

Les promos à moins de 30€

Cult Of The Lamb : Cultist Edition : 23,99 € au lieu de 29,99 € (-20%)

: 23,99 € au lieu de 29,99 € (-20%) Death Stranding Director's Cut Édition Deluxe : 29,99 € au lieu de 59,99 € (-50%)

Evil Dead: The Game - Deluxe Edition : 29,99 € au lieu de 59,99 € (-50%)

Fishing: North Atlantic : 22,74 € (PS +20,99 €) au lieu de 34,99 € (-40%)

Fuga: Melodies Of Steel : 23,99 € au lieu de 39,99 € (-40%)

Ghostbusters: Spirits Unleashed : 25,99 € au lieu de 39,99 € (-35%)

Hardspace: Shipbreaker : 26,79 € au lieu de 39,99 € (-33%)

Le Donjon De Naheulbeuk: L'Amulette Du Désordre - Chicken Edition : 25,99 € (PS+ 23,99€) au lieu de 39,99 € (-40%)

Lot Rêverie Lucide : 27,99 € au lieu de 79,99 € (-65%)

Madison : 27,99 € (PS+ 26,24 €) au lieu de 34,99 € (-25%)

: 27,99 € (PS+ 26,24 €) au lieu de 34,99 € (-25%) Martha Is Dead Ultimate Edition : 29,24 € au lieu de 44,99 € (-35%)

Metal: Hellsinger : 29,99 € au lieu de 39,99 € (-25%)

: 29,99 € au lieu de 39,99 € (-25%) Nascar 21: Ignition - Champions Edition : 23,99 € (PS+ 21,99 €) au lieu de 39,99 € (-45%)

Outbreak Diamond Collection: 22,49 € (PS+ 17,99 €) au lieu de 89,99 € (-80%)

Port Royale 4 - Extended Edition : 21,99 € au lieu de 54,99 € (-60%)

Redout 2 - Deluxe Edition : 29,24 € au lieu de 44,99 € (-35%)

Rims Racing - Ultimate Edition : 23,99 € (PS+ 19,99 €) au lieu de 79,99 € (-75%)

Roguebook - Deluxe Edition : 20,99 € (PS+ 19,24 €) au lieu de 34,99 €

Sackboy: A Big Adventure : 29,39 € au lieu de 69,99 € (-58%)

Sniper Ghost Warrior Contracts 1 & 2 Double Pack : 23,99 € au lieu de 59,99 € (-60%)

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 Complete Edition : 23,99 € au lieu de 59,99 € (-60%)

Soul Hackers 2 : 29,99 € au lieu de 59,99 € (-50%)

: 29,99 € au lieu de 59,99 € (-50%) Riders Republic - Deluxe Edition : 26,99 € au lieu de 89,99 € (-70%)

Sifu : 27,99 € au lieu de 39,99 € (-30%)

: 27,99 € au lieu de 39,99 € (-30%) Tom Clancy's Rainbow Six Extraction Deluxe Edition : 23,99 € au lieu de 59,99 € (-60%)

Tropico 6 - Next Gen Edition : 29,99 € au lieu de 49,99 € (-40%)

WRC Generations : 29,99 € (PS+ 27,99 €) au lieu de 39,99 € (-30%)

Way Of The Hunter : 27,99 € au lieu de 39,99 € (-30%)

WWE 2K22 : 23,19 € au lieu de 79,99 € (-71%)

: 23,19 € au lieu de 79,99 € (-71%) Yurukill: The Calumniation Games : 29,99 € au lieu de 39,99 € (-25%)

Le top des jeux à moins de 20€ sur PS5 et PS4

Aliens: Fireteam Elite : 17,99 € au lieu de 29,99 € (-40%)

Aeterna Noctis : 17,99 € (PS+ 14,99 €) au lieu de 29,99 € (-50%)

Bassmaster Fishing 2022 Classic : 18,14 € (PS+ 16,49 €) au lieu de 32,99 € (-50%)

Bright Memory: Infinite : 15,99 € au lieu 19,99 € (-20%)

Chivalry 2 : 19,99 € au lieu de 39,99 € (-50%)

: 19,99 € au lieu de 39,99 € (-50%) Death Stranding Director's Cut : 19,99 € au lieu de 49,99 € (-60%)

Devil May Cry 5 Special Edition : 19,99 € au lieu de 39,99 € (-50%)

Disco Elysium - The Final Cut : 19,99 € au lieu de 39,99 € (-50%)

: 19,99 € au lieu de 39,99 € (-50%) Do Not Open : 19,99 € (PS+ 18,74 €) au lieu de 24,99 € (-25%)

Edge Of Eternity : 19,49 € (PS+17,99 €) au lieu de 29,99€ (-40%)

GTA 5 : 19,79 € au lieu de 59,99 € (-67%)

: 19,79 € au lieu de 59,99 € (-67%) Hunting Simulator 2 : 17,99 € (PS+ 14,99 €) au lieu de 59,99 € (-75%)

Judgment : 15,99 € au lieu de 39,99 € (-60%)

: 15,99 € au lieu de 39,99 € (-60%) Kao The Kangaroo : 17,99 € au lieu de 29,99 € (-40%)

Let's Build A Zoo : 15,99 € au lieu de 19,99 € (-20%)

Necromunda: Hired Gun : 15,99 € au lieu de 39,99 € (-60%)

Olliolli World Rad Edition : 19,34 € au lieu de 44,99 € (-57%)

: 19,34 € au lieu de 44,99 € (-57%) Outbreak Gold Collection : 19,99 € (PS+ 15,99 €) au lieu de 79,99 € (-80%)

Planet Coaster: Édition Deluxe : 16,49 € au lieu de 54,99 € (-70%)

Port Royale 4 : 19,99 € au lieu de 49,99 € (-60%)

Return To Monkey Island : 19,99 € au lieu de 24,99 € (-20%)

: 19,99 € au lieu de 24,99 € (-20%) Sable : 17,49 € au lieu de 24,99 € (-30%)

Sherlock Holmes Chapter One :17,99 € au lieu de 44,99 € (-60%)

Snowrunner :19,99 € au lieu de 39,99 € (-50%)

Super Monkey Ball Banana Mania : 19,99 € au lieu de 39,99 € (-50%)

The Forgotten City : 19,49 € (PS+ 17,99 €) au lieu de 29,99 € (-40%)

Train Life - A Railway Simulator : 20,99 € (PS+ 19,49 €) au lieu de 29,99 € (-35%)

Wreckfest : 15,99 € au lieu de 39,99 € (-60%)

: 15,99 € au lieu de 39,99 € (-60%) Ziggurat 2 : 15,39 € au lieu de 21,99 € (-30%)

Zorro The Chronicles : 19,99 € au lieu de 39,99 € (-50%)

Les jeux soldés à moins de 15€

41 Hours 13,99 € au lieu de 19,99 € (-30%)

A Gummy's Life : 13,99 € (PS+ 11,99 €) au lieu de 19,99 € (-40%)

Assetto Corsa Competizione : 13,59 € au lieu de 39,99 € (-66%)

: 13,59 € au lieu de 39,99 € (-66%) Ayo The Clown PS4 & PS5 : 11,99 € au lieu de 19,99 € (-40%)

Blackwind : 12,49 € au lieu de 24,99 € (-50%)

Bloodrayne Betrayal: Fresh Bites : 11,99 € (PS+9,99 €) au lieu de 19,99€ (-50%)

Destruction Allstars Édition Spéciale : 14,79 € au lieu de 39,99 € (-63%)

Eiyuden Chronicle: Rising : 10,04 € au lieu de 14,99 € (-33%)

: 10,04 € au lieu de 14,99 € (-33%) Far: Changing Tides : 11,99 € au lieu de 19,99 € (-40%)

Ghostrunner : 10,49 € au lieu de 29,99 € (-65%)

: 10,49 € au lieu de 29,99 € (-65%) Greedfall : 10,49 € au lieu de 34,99 € (-70%)

Hundred Days - Winemaking Simulator : 14,99 € (PS+ 8,99 €) au lieu de 29,99 € (-70%)

Instant Sports All-Stars : 12,49 € au lieu de 24,99 € (-50%)

Klonoa Phantasy Reverie Series: Special Bundle : 11,99 € au lieu de 19,99 € (-40%)

Lake : 13,99 € (PS + 12,99 €) au lieu de 19,99 € (-35%)

Les Chroniques De La Guerre De Lodoss: Deedlit Au Labyrinthe Des Merveilles : 13,19 € au lieu de 21,99 € (-40%)

Marvel's Avengers Édition Endgame : 13,99 € au lieu de 69,99 € (-80%)

Monster Truck Championship : 11,99 € (PS + 9,99 €) au lieu de 39,99 € (-75%)

Mortal Kombat 11 : 14,99 € au lieu de 49,99 € (-70%)

: 14,99 € au lieu de 49,99 € (-70%) Orcs Must Die! 3 : 13,49 € au lieu de 29,99 € (-55%)

Outbreak: Contagious Memories Definitive Collection : 12,49 € (PS+ 9,99 €) au lieu de 49,99 € (-80%)

Outward Definitive Edition : 11,99 € au lieu de 39,99 € (-70%)

Praey For The Gods : 14,99 € (PS+ 11,99 €) au lieu de 29,99 € (-60%)

Redout 2 : 14,99 € au lieu de 29,99 € (-50%)

Serious Sam 4: 11,99 € au lieu de 39,99 € (-70%)

Sophstar : 10,39 € au lieu de 12,99 € (-20%)

Source Of Madness : 13,99 € (PS+ 11,99 €) au lieu de 19,99 € (-40%)

The Sinking City PS5 : 12,49 € au lieu de 49,99 € (-75%)

The Stanley Parable: Ultra Deluxe : 14,73 € (PS+ 12,09 €) au lieu de 21,99 € (-45%)

Trifox: 14,99 € (PS+ 13,99 €) au lieu de 19,99 € (-30%)

WRC 10 Fia World Rally Championship : 11,99 € au lieu de 59,99 € (-80%)

Wytchwood : 11,69 € (PS+ 10,79 €) au lieu de 17,99 € (-40%)

Super promos du PS Store à moins de 10€

Autonauts : 9,99 € au lieu de 19,99 € (-50%)

Catie In Meowmeowland : 7,49 € au lieu de 14,99 € (-50%)

Catlateral Damage: Remeowstered : 6,49 € au lieu de 12,99 € (-50%)

Chorus : 9,99 € (PS+ 7,99 €) au lieu de 39,99 € (-80%)

: 9,99 € (PS+ 7,99 €) au lieu de 39,99 € (-80%) Crash Drive 3 : 6,79 € au lieu de 16,99 € (-60%)

Crimson Spires : 7,99 € au lieu de 19,99 € (-60%)

Destruction Allstars : 9,99 € au lieu de 19,99 € (-50%)

Doki Doki Literature Club Plus! : 9,36 € au lieu de 12,49 € (-25%)

Firegirl: Hack 'N Splash Rescue DX : 8,09 € (PS + 7,19 €) au lieu de 17,99 € (-60%)

Freezer Pops : 6,99 € au lieu de 9,99 € (-30%)

GTA Online : 9,99 € au lieu de 19,99 € (-50%)

: 9,99 € au lieu de 19,99 € (-50%) Henchman Story: 5,99 € (PS+ 4,49 €) au lieu de 14,99 € (-70%)

Highschool Romance : 5,19 € au lieu de 12,99 € (-60%)

Human: Fall Flat : 7,99 € au lieu de 19,99 € (-60%)

Insomnis : 9,99 € (PS + 8,99 €) au lieu de 19,99 € (-55%)

Kerbal Space Program Enhanced Edition : 9,99 € au lieu de 39,99 € (-75%)

Kungfu Kickball : 5,99 € au lieu de 19,99 € (-70%)

Lego Builder's Journey : 9,99 € au lieu de 19,99 € (-50%)

Little Nightmares II : 9,89 € au lieu de 29,99 € (-67%)

Lost In Random : 5,99 € au lieu de 29,99 € (-80%)

Megalan 11: 6,99 € au lieu de 9,99 € (-30%)

Metro Exodus : 7,49 € au lieu de 29,99 € (-75%)

: 7,49 € au lieu de 29,99 € (-75%) Milky Way Prince - The Vampire Star : 9,74 € (PS+ 8,24 €) au lieu de 14,99 € (-45%)

Mortal Blitz: Combat Arena - Standard Edition : 9,99 € au lieu de 24,99 € (-60%)

Mythes De L'Empire Céleste : 5,99 € au lieu de 14,99 € (-60%)

Outbreak: Endless Nightmares Definitive Collection : 8,74 € (PS+ 6,99 €) au lieu de 34,99 € (-80%)

Outbreak: Lost Hope Definitive Collection : 6,24 € (PS+ 4,99 €) au lieu de 24,99 € (-80%)

Outbreak: The Nightmare Chronicles Definitive Collection : 6,24 € (PS+ 4,99 €) au lieu de 24,99 € (-80%)

Puyo Puyo Tetris 2 : 9,99 € au lieu de 39,99 € (-75%)

Quintus And The Absent Truth : 5,99 € au lieu de 9,99 € (-40%)

Rally Racing 2 : 5,59 € (PS+ 4,79 €) au lieu de 7,99 € (-40%)

Redo! : 5,49 € (PS +4,49 €) au lieu de 9,99 € (-55%)

Research And Destroy : 9,99 € au lieu de 19,99 € (-50%)

Rick Henderson : 5,59 € au lieu de 7,99 € (-30%)

Redo! : 5,49 € (PS +4,49 €) au lieu de 9,99 € (-55%)

Sable's Grimoire : 5,19 € au lieu de 12,99 € (-60%)

Sakura Succubus 6 : 5,35 € au lieu de 7,99 € (-33%)

Scourgebringer : 8,49 € (PS+ 7,64 €) au lieu de 16,99 € (-55%)

Sheepo : 6,04 € (PS+ 4,94 €) au lieu de 10,99 € (-55%)

Succubus With Guns : 6,99 € au lieu de 9,99 € (-30%)

Super Sami Roll : 9,09 € (PS+ 7,79 €) au lieu de 12,99€ (-40%

The Dark Pictures Anthology: Little Hope : 9,99 € au lieu de 19,99 € (-50%)

The Dark Pictures Anthology: Man Of Medan : 9,99 € au lieu de 19,99 € (-50%)

The Darkside Detective : 9,09 € (PS+ 8,44 €) au lieu de 12,99 € (-35%)

The Diabolical Trilogy : 7,99 € au lieu de 19,99 € (-60%)

The Eternal Cylinder : 9,99 € au lieu de 24,99 € (-60%)

The Serpent Rogue : 7,99 € au lieu de 19,99 € (-60%)

Timothy's Night : 8,99 € (PS+ 7,99 €) au lieu de 19,99 € (-60%)

Tormented Souls : 9,99 € au lieu de 19,99 € (-50%)

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood : 9,99 € au lieu de 49,99 € (-80%)

Des petits jeux PS5 et PS4 à moins de 5€