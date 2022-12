Comme chaque mois le PS Stars se met à jour et de nouveaux défis font leur apparition. On fait le tour.

Après avoir mis God of War Ragnarok et Ratchet & Clank à l’honneur au mois de novembre, le PlayStation Stars rend hommage à sa mascotte favorite et lui colle un accoutrement des plus… insolite.

Le pauvre T-Rex de démo PlayStation

On ne parle pas ici d’Astrobot ou de Nathan Drake d’Uncharted 4, mais bien de l’increvable T-Rex PlayStation qui est ici affublé d’un costume de lapin rose aussi original que gênant.

Comme d’habitude pour mettre la mains sur se goodies numérique et tout un tas d’autres récompenses, vous devrez participer à une poignée de défi en vous enregistrant gratuitement sur l’application mobile PlayStation (via l’onglet PS Stars)

Ah !

Liste des défis PlayStation Stars de décembre 2022

PlayStation Plus – Gagnez des points en jouant Pour tous les membres PS Stars abonnés au PS Plus : jouez à n'importe quel jeux PS5 ou PS4 de la liste pour remporter des points. Notez que tous les jeux de la liste seront disponibles dans les catalogues du PlayStation Plus Extra et Premium. La liste des jeux éligibles sera à retrouver sur l’application PlayStation dès le 6 décembre



Plongez dans votre personnage ! Obtenez des points . Pour tous les membres PS Stars : jouez en multijoueur à l’un des jeux PS5 ou PS4 éligibles pour gagner des points: It Takes Two Tiny Tina’s Wonderlands Destiny 2 Diablo 3 Divinity: Original Sin 2 A Way Out

.

Campagne de connexion mensuelle et objet virtuel de décembre Pour tous les membres PS Stars : jouez à n’importe quels jeux PS5 ou PS4 pour gagner un T-Rex en costume de lapin.



PlayStation et vous : Wonderbook Pour les membres PS Stars ayant possédé le Wonderbook pour PS3 : connectez-vous à l’application pour remporter un Wonderbook PS3 numérique.