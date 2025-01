L'actualité de PlayStation est en feu depuis quelques mois ! Entre la sortie de la PS5 Pro et les annonces faites aux Game Awards, le consolier et éditeur cherche à peser lourd face à la concurrence. Il se pourrait même qu'il réserve de nouvelles surprises. C'est en tout cas ce que suggère le PDG de la branche vidéoludique de la multinationale. Si tout se confirmait, cela viendrait combler de très nombreux fans.

Des élans de nostalgie chez PlayStation ?

Décidément, le Famitsu enchaîne les interviews ! Après avoir recueilli les aspirations de plus de 150 développeurs, permettant notamment d'avoir du neuf pour la saga Silent Hill, le média japonais s'est entretenu avec un ponte de l'industrie vidéoludique : Hermen Hulst, le co-PDG de Sony Interactive Entertainment.

Dans une interview fleuve, l'homme est revenu sur plusieurs actualités récentes de PlayStation, dont le succès du jeu Astro Bot, sacré jeu de l'année 2024 lors des derniers Game Awards. En outre, l'effervescence autour d'un titre qui met en lumière les mascottes des consoles de Sony a suscité une question qui devrait intéresser de nombreux fans.

© Team Asobi / Sony Interactive Entertainment

Le journaliste souligne auprès de Hulst que la présence de tous ces personnages cultes de PlayStation donne envie à de très nombreux fans de voir revenir des licences qui n'ont plus eu de suite depuis longtemps. On pense notamment à des titres comme Sly Cooper ou encore Jak and Daxter, parmi tant d'autres. Dès lors, on peut se demander si Astro Bot ne pourrait pas inspirer Sony Interactive. Voilà ce que le PDG en pense :

Les nombreuses licences que nous possédons sont des atouts importants pour PlayStation. Dans le cadre de nos efforts visant à renforcer notre portfolio, nous recherchons continuellement des opportunités pour tirer parti des licences antérieures et développer de nouvelles franchises. Hermen Hulst, pour Famitsu.

Pas d'indice concret sur le revival d'anciens titres, donc. Cela dit, Hermen Hulst confirme l'intérêt que PlayStation conserve pour les productions qui ont contribué à bâtir la réputation de la marque. L'homme précise par ailleurs que l'objectif de l'entreprise. Il s'agit de « publier des jeux des meilleurs créateurs du monde » et de fournir la « meilleure expérience de jeu ». Pour ce faire, Sony n'oublie pas sa communauté et le PDG tient à le faire savoir :

L'histoire de PlayStation s'est construite avec nos fans. Nous continuerons à proposer des titres de jeux attrayants, du matériel et des services de pointe afin que PlayStation continue d'être le « meilleur terrain de jeu » pour tous. Hermen Hulst, pour Famitsu.

Les joueuses et joueurs PlayStation devront attendre pour espérer voir le retour concret de leurs licences de cœur sur PS5 ou de futures consoles Sony. Cependant, on sait que l'éditeur tient à faire vivre cet amour pour ses productions phares. Cela passe notamment par son catalogue de “classiques” accessibles via le PS Plus Premium.

Mark Wahlberg et Tom Holland dans le film Uncharted. © Ruben Fleischer / PlayStation Productions.

En outre, PlayStation travaille aussi à repenser entièrement ses licences. On pense ici aux adaptations qui tendent à se multiplier. Ratchet & Clank, Uncharted, The Last of Us ou encore Twisted Metal, les œuvres de PlayStation se déclinent de plus en plus souvent sous d'autres formes, et plus particulièrement de films ou séries.

Dès lors, quand Hermen Hulst explique vouloir « tire parti de licences antérieures », cela pointe aussi vers les adaptations de jeux. Les licences du passé sont donc loin d'être mortes ! Il y a des chances voir des titres cultes revenir sur le devant de la scène à l'avenir.