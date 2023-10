Le PlayStation Plus Premium accueille une toute nouvelle fonctionnalité idéale pour jouer aux jeux PS5 sans se prendre la tête. On vous explique tout ici.

Les abonnements PS Plus ont encore augmenté il y a peu. La note est désormais assez salée, et les joueurs en ont ras-le-bol, et à juste titre pour le coup. Sony justifie toutefois cette augmentation par l'ajout de nouvelles fonctionnalités et des catalogues de jeux qui grandissent à vue d'œil. Ce n'est pas totalement faux, mais les utilisateurs ont tout de même beaucoup de mal à avaler la pilule. Quoi qu'il en soit, la firme met en application ses promesses et déploie dès ce 23 octobre 2023 une nouvelle fonctionnalité pour tous les abonnés au PS Plus Premium. Opération séduction.

Le nouvel onglet désormais disponible sur PS5 - Gameblog

Le streaming des jeux PS5 enfin dispo dans PlayStation Plus Premium

Sony en avait parlé longuement et c'est désormais fait, plusieurs dizaines jeux PS5 sont maintenant jouables en streaming via le Cloud. Pas de téléchargement, il suffit de lancer le jeu pour en profiter pleinement. Bon, par contre, il faudra avoir une bonne connexion pour pouvoir profiter de cette nouvelle fonctionnalité, mais là-dessus, on ne vous apprend rien. Au menu donc, de très gros jeux comme Marvel's Spider-Man Miles Morales, Horizon Forbidden West, Ratchet & Clank Rift Apart, Cyberpunk 2077, Ghost of Tsushima, ou encore et bien d'autres encore.

Mais ce n'est pas tout, puisque d'autres titres seront désormais jouables en streaming à partir du moment où vous les possédez. On s'épargne donc un téléchargement et plusieurs gigaoctets absorbés par les gros hits du moment, comme Dead Island 2, Resident Evil 4, ou encore Genshin Impact et Fortnite. Notez que ces deux derniers sont gratuits, donc disponibles d'un seul clic désormais. Notez par ailleurs, que seul les abonnés disposant d'une PS5 peuvent profiter de cette nouvelle fonctionnalité, et que les jeux PSVR2 ne sont pas jouables en streaming.

Les jeux désormais éligibles au streaming via l'abonnement PlayStation Plus Premium

Les jeux PlayStation, PS2, PS3 et PSP originaux, via le Catalogue des classiques

Les jeux PS4 et PS5 via le Catalogue des jeux

Les jeux PS5 disponibles en version d'essai (démo)

Les jeux PS5 numériques que vous avez achetées et qui sont dans votre bibliothèque de jeux (versions physiques non éligibles)

Tous les jeux sont regroupés au même endroit sur PS5 - Gameblog

Une nouvelle fonctionnalité attendue pour les abonnés PS Plus Premium

Avec cette nouvelle fonctionnalité très attendue par un grand nombre d'utilisateur, vous pourrez donc profiter de vos jeux sans télécharger quoi que ce soit, libérant ainsi pas mal d'espace sur votre SSD. Ce qui vous épargnera, par ailleurs, de longues minutes d'attente. En revanche, en plus d'avoir un abonnement au PlayStation Plus Premium et être équipé d'une PS5 (évidemment) il faudra avoir une bonne connexion pour pouvoir tirer le maximum de cette nouvelle option de jeu. Sony recommande notamment 52 Mo/s pour jouer en 4K, ce n'est pas donné à tout le monde.

Connexion Internet recommandée pour le streaming PS5

2160p (4K) – 52 Mo/s recommandés

1440p – 38 Mo/s recommandés

1080p – 23 Mo/s recommandés

720p – 13 Mo/s recommandés

Comment jouer à un jeu PS5 en streaming avec le PlayStation Plus Premium ?

Pour jouer à vos jeux favoris, rien de plus simple. Il suffit de vous rendre sur la page du jeu et de sélectionner l'onglet Streaming. Dans certains cas, on vous demandera de choisir la version à laquelle vous souhaitez jouer, comme pour Horizon Forbidden West, par exemple. Si le jeu fait partie du catalogue PlayStation Plus Premium, il faudra vous y rendre. Si toutefois vous avez acheté une version numérique du jeu, vous pouvez y avoir accès depuis votre bibliothèque. Dans les deux cas, vous pourrez retrouver par la suite une vignette du jeu récemment joué dans votre hub. Un raccourci pratique pour les futures sessions de jeu.

On doit choisir la version que l'on veut streamer parfois - Gameblog

Pour le reste, Sony est très clair. Les jeux PS5 streamés fonctionneront de la même manière que vos jeux traditionnels. Vous pourrez conserver votre progression comme d'habitude, avoir accès à tout le contenu de chaque jeu et même faire des microtransactions ou acheter des DLC si ça vous chante. Vous pourrez retrouver tout un tas d'informations complémentaires directement dans la FAQ proposée par la firme.