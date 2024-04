Quatre nouveaux jeux gratuits sont à essayer « gratuitement » via le PlayStation Plus Premium avec une magnifique pépite ultra appréciée des joueuses et des joueurs.

Le PlayStation Plus Extra & Premium régale les abonnés avec l'ajout de Tales of Kenzera ZAU. Un jeu du label EA Originals offert dès sa sortie et qui mérite toute votre attention. Même si vous n'avez pas d'abonnement au service de Sony. Grâce à son écriture, sa bande originale, son gameplay grisant ou sa réussite artistique totale, le titre fait partie des outsiders de cette première partie de l'année à ne surtout pas sous-estimer. Un metroidvania touchant à découvrir sur PS5, PS4, Xbox Series et PC. D'autres softs temporaires viennent d'arriver en bonus.

Quatre nouveaux jeux à découvrir sur le PlayStation Plus Premium

Comme chaque mois, les offres PS Plus permettent aux abonnés de télécharger tout une floppée de jeux. En revanche, leur nombre est très limité sur le PlayStation Plus Essential, là où les formules Extra & Premium y vont plus fort. Mais il faut bien satisfaire les abonnés qui payent un supplément, justement pour avoir plus d'avantages que les autres. En plus des jeux mensuels, les clients ont très régulièrement l'opportunité de tester des titres pendant 30 minutes, une heure voire deux heures. C'est encore le cas en ce moment et voici les nouvelles versions d'essai du PlayStation Plus Premium à ne pas rater.

GRIS - LA pépite PlayStation Plus Premium

Nomada Studio, une structure indé, a ébloui les joueuses et joueurs du monde entier avec leur premier jeu GRIS. Un titre très contemplatif, avec de la plateforme et des énigmes accessibles, mais surtout des visuels à couper le souffle. On peut trouver à redire ici et là, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est difficile de regretter totalement le voyage offert par les développeurs. L'essai « gratuit » est disponible dès maintenant pour les abonnés PlayStation Plus Premium uniquement.

Durée essai : 1 heure

Plateformes : PS5, PS4

Trek to Yomi

La direction artistique très léchée est aussi le plus gros point fort de Trek to Yomi. Un jeu d'aventure et de combat au sabre en défilement horizontal qui se déroule au Japon féodal. Très cinématique, le titre de Leonard Menchiari rend un hommage perfectible, mais sincère, aux films d'Akira Kurosawa. Dommage que le gameplay ne soit pas à la hauteur de l'esthétique.

Durée essai : 1 heure

Plateformes : PS5, PS4

Exoprimal

À défaut de Dino Crisis, Capcom a sorti Exoprimal de son chapeau. Une expérience PvP-PvE où l'on doit dégommer des dizaines et des dizaines de dinosaures mécaniques plus ou moins gros, avec une héroïne qui est la copie quasi-conforme de celle de Dino Crisis. Attention par contre, le PlayStation Plus Premium ne vous donne le droit qu'à un essai de 30 minutes. Un choix étrange, mais c'est comme ça.

Durée essai : 30 minutes

Plateformes : PS5, PS4

Shadow Warrior 3

Enfin, le dernier soft à tester dans le PlayStation Plus Premium d'avril 2024 ne fait pas plus dans la dentelle qu'Exoprimal. Il s'agit du FPS Shadow Warrior 3. Un titre gore, à l'humour toujours gras, et qui procure une expérience pop-corn le temps de quelques heures. Ce n'est pas l'épisode le plus apprécié, mais vous pourrez vous faire une idée en le découvrant par vous-mêmes.