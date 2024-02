Chaque mois, le PlayStation Plus comme le Xbox Game Pass retiennent leurs abonnés avec un renouvellement des jeux compris dans l'abonnement. Depuis quelques jours, le PS Plus propose de récupérer le Splatoon-like Foamstars ainsi qu'un jeu qui mélange action, tir et roller : Rollerdrome. Le studio français Spiders (Greedfall) offre également sa dernière production, Steelrising. Un action-RPG qui lorgne du côté des souls ou NieR Automata, et qui se déroule durant la Révolution française. Des jeux encore accessibles à tous les abonnés, à l'inverse de ces titres qui disparaissent très bientôt.

Les sorties PlayStation Plus Extra de février 2024, dernière chance !

C'est l'heure des grands départs pour le PlayStation Plus Extra. L'abonnement intermédiaire s'apprête à supprimer plusieurs jeux de votre bibliothèque PS5 & PS4 dès ce mardi 20 février. Oui, ça ne laisse plus beaucoup de temps et il sera donc impossible de tous les boucler avant la fin. Et encore moins de les commencer. Il faut ainsi vous préparer à ne plus avoir accès à un énorme jeu Bandai Namco dans les prochaines heures : Tekken 7. L'avant-dernier épisode de la licence culte de baston quitte le service et on ne sait pas s'il reviendra sur le PlayStation Plus Extra à court terme. Son remplaçant, Tekken 8, est quant à lui en train de cartonner depuis sa sortie en janvier dernier.

Si vous aimez vous faire peur, Resident Evil 7 sera également indisponible d'ici demain. Un opus très particulier pour la franchise qui abandonne la caméra à l'épaule pour une vue subjective, et les rues de Raccoon City pour présenter son nouveau personnage, Ethan Winters, qui va se retrouver à visiter une maison dans le Bayou. Et si vous avez un PSVR, n'oubliez pas que le titre est entièrement compatible. En plus de ces AAA, le PlayStation Plus Extra perd également différents jeux indépendants, dont le très bon Thomas Was Alone.

Voici tous les jeux qui quittent le service à compter du mardi 20 février à 11h00 du matin.

Resident Evil 7

Tekken 7

Tacoma

Tekken 7

Oninaki

Lost Sphear

I Am Setsuna

Thomas Was Alone

Lost Words: Beyond the Page

Les nouveaux jeux du mois avec des choses à ne pas rater

Le PlayStation Plus Extra se séparent de tous les jeux cités, mais en contrepartie, d'autres sont sur le point d'arriver à partir du mardi 20 février 2024. Et il y a du lourd avec l'ajout d'un JRPG acclamé de toutes parts : Tales of Arise. Mais d'autres grosses sagas débarquent aussi avec du Need For Speed, LEGO et Assassin's Creed.