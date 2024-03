Histoire de renouveler son catalogue, le PS Plus Extra doit laisser partir un joli paquet d'excellents jeux gratuits. C'est donc votre dernière chance pour y jouer et essayer de les platiner !

En ce mois de mars, le PS Plus régale ses abonnés, avec les quatre jeux gratuits Destiny 2 : La Reine Sorcière, Hello Neighbor 2, F1 23 et Sifu. Mais cela à un prix, avec une rotation du côté du PlayStation Plus Extra. Ainsi, six jeux vont nous quitter demain, le 19 mars, à 11h00, dont plusieurs pépites. Dépêchez-vous pour en profiter avant qu'ils ne disparaissent !

Des jeux gratuits du PlayStation Plus Extra quittent l'espace du service

La vie est un éternel cycle, et c'est un peu la thématique des jeux gratuits qui vont quitter le PS Plus Extra demain, le 19 mars, à 11h. Comme pour le Xbox Game Pass, ces titres ont fait leur temps et doivent laisser de la place pour les suivants. Il vous reste donc encore quelques heures pour vous y plonger, si cela n'a pas déjà été fait. D'autant que quelques-uns sont relativement rapides à terminer.

La plupart de ces départs du PlayStation Plus Extra sont des petites pépites de la scène indépendante, comme Haven, Tchia ou Outer Wilds. Trois jeux avec une direction artistique unique et un gameplay rafraîchissant, qui véhiculent un beau message. Les fans de jeux japonais ont aussi un peu de temps pour apprécier le Souls-Like Code Vein ou le jeu d'action un brin horrifique en monde ouvert Ghostwire: Tokyo. Enfin, l'excellent J-RPG NEO: The World Ends with You, édité par Square Enix, est encore disponible quelques heures avant la fin du monde. Voici la liste complète des départs du PlayStation Plus Extra :

Tchia (PS5, PS4)

Ghostwire: Tokyo (PS5)

Haven (PS5, PS4)

NEO : The World End with You (PS5, PS4)

Code Vein (PS5, PS4)

Outer Wilds (PS5, PS4)

Il vous reste donc encore quelques heures pour profiter de ces titres particulièrement appréciés. Vu le temps imparti, il faudra nécessairement faire des choix assez difficiles. Heureusement, il ne s'agit pas pour la plus part de jeux extrêmement longs à terminer. On retiendra notamment Haven, Tchia et Ghostwire: Tokyo, dont on peut voir le bout assez rapidement. Tel n'est malheureusement pas le cas pour les RPG Code Vein et NEO, qui demandent plusieurs dizaines d'heures.

Puisqu'ils sont gratuits pour les abonnés PlayStation Plus Extra, cela vous permet toutefois de les essayer sans surcoût. Libre à vous ensuite de voir si l'expérience mérite d'être prolongée en les achetant. Pour vous faire gagner un peu de votre précieux temps, on vous détaille ci-dessous les estimations en heures pour terminer chaque jeu et le platiner.

Combien de temps pour terminer les départs du PS Plus Extra ?