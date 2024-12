Pour rappel, Sony/PlayStation et Kadokawa (FromSoftware, Spike Chunsoft et autres côté jeu vidéo, mais surtout un magnat de l'animation japonaise) étaient en discussion pour un éventuel rachat du groupe par Sony. Les deux entités semblent avoir maintenant trouvé un terrain d'entente. Il n'est cependant pour l'instant pas question d'un rachat total, mais d'une « alliance stratégique d'affaire ». On vous détaille tout cela.

FromSoftware et son groupe n'appartiendront finalement pas totalement à PlayStation

Ces dernières semaines, Sony et PlayStation faisaient des émules avec sa volonté manifeste de racheter le groupe Kadokawa. Cela lui aurait permis d'être propriétaire d'énormes studios japonais comme FromSoftware (Elden Ring) ou encore Spike Chunsoft (Dragon Ball Sparking Zero). Cela lui aurait également donné beaucoup de pouvoir sur le marché de l'animation japonaise. Après négociation, PlayStation et Kadokawa semblent avoir trouvé un terrain d'entente, sans passer par la case rachat.

En lieu et place et à compter du 7 janvier 2025, Sony/PlayStation fera l'acquisition de 12 054 100 nouvelles actions de Kadokawa, soit l'équivalent de 50 milliards de yens (ou environ 306 millions d'euros). Ainsi, le géant japonais deviendra l'actionnaire majoritaire en détenant 10% des parts du propriétaire de FromSoftware et autres sociétés. Si cela ne lui donnera pas les pleins pouvoirs, il disposera cependant, en tant qu'actionnaire majoritaire, d'un certain pouvoir décisionnaire sur Kadokawa. On peut en ce sens dresser un parallèle avec le cas Ubisoft et Tencent, qui occupe actuellement la position d'actionnaire majoritaire du géant français. Reste maintenant à voir comment s'articulera cette nouvelle « alliance stratégique d'affaire » entre Sony/PlayStation et Kadokawa.

De son côté, Kadokawa semble être ravi de la tournure des événements, comme il l'indique dans son communiqué de presse, cité en source ci-dessous. « Nous sommes ravis de conclure ce partenariat avec Sony/PlayStation. Cette alliance permettra de renforcer nos possibilités créatives et nos options de mélange des médias à l'international. Nous pensons que cela augmentera notre valeur d'entreprise sur le moyen et long terme ».

