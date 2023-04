Face à la situation économique actuelle, de nombreux constructeurs font grimper le tarif de leurs jeux voire de leurs consoles. Sony avait par exemple augmenté le prix de la PS5 de 50€ en France et dans de nombreux pays. L’éditeur japonais récidive discrètement en doublant parfois le prix de certains de jeux PlayStation sur Steam.

Les prix des jeux PlayStation doublent dans certains pays

C’était osé après le lancement désastreux de The Last of Us PC et pourtant… Comme l’ont rapporté plusieurs médias, Sony a discrètement augmenté le prix de plusieurs de ses jeux PlayStation sur Steam dans certains pays. Une hausse des tarifs qui concerne des titres comme Marvel’s Spider-Man Miles Morales, God of War, Returnal, Days Gone, Sackboy A Big Adventure et quelques autres encore. L’augmentation est telle, que dans certains des territoires concernés, des productions PlayStation ont carrément doublé de prix. On vous rassure tout de suite, la France ne fait pas partie des sept pays concernés, à savoir l’Argentine, le Canada, le Chili, la Chine, la Colombie, le Japon et la Corée du Sud.

La pilule a cependant beaucoup de mal à passer auprès des joueurs impactés. La palme revient notamment à l’Argentine où le prix de Marvel’s Spider-Man Remastered a doublé quand ceux de Sackboy A Big Adventure et Returnal ont carrément grimpé de 67%. De leur côté, les canadiens devront débourser jusqu’à 10 dollars supplémentaires selon les jeux PlayStation, tandis que les tarifs ont grimpé 29% et 32,5% au Japon.

Des augmentations qui ne passent pas

Les réactions ne se sont évidemment pas faites attendre et les joueurs PC ont rapidement partagé leur déception. « Les jeux PlayStation sur PC étaient déjà trop chers comparés aux versions console et on a constamment eu les pires soldes que sur PS. Et maintenant ils nous font payer encore plus ? Ce n’est pas sérieux... », commente par exemple un internaute. Un ressenti partagé sur de nombreux forums.

Certains joueurs concernés rappellent que dans leurs pays le niveau de vie est beaucoup plus bas que chez nous, rendant cette augmentation particulièrement douloureuse. « Je n’achèterai plus de jeux sans que leurs prix correspondent aux salaires de mon pays. L'Amérique peut acheter un nouveau jeu avec 5 heures de travail seulement. Je dois travailler 25 heures pour pouvoir acheter ce même jeu. J’en ai marre, je vais continuer à pirater », s’agace une autre personne. Pour l’heure, Sony n’a toujours pas communiqué officiellement sur ces augmentations de prix comme elle l’avait fait pour celles sur PS5 en août 2022.