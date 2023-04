Le projet Q Lite est sur toutes les lèvres dernièrement. L’hardware à mi-chemin entre la console et l’accessoire est déjà baptisé « PS5 Portable » au sein de la communauté de joueurs. En réalité, l’appareil nécessitera de posséder la dernière-née de Sony et passera par la fonctionnalité Remote Play pour fonctionner. Ça fait tout de suite moins rêver, mais l’éditeur pourrait néanmoins préparer le terrain pour sa fameuse console portable grâce au cloud gaming.

Sony mise gros sur le cloud gaming

PlayStation n’a pas dit son dernier mot. Depuis la fermeture du PS Now, les efforts de Sony en matière de telles technologies ont freiné, le constructeur se contentant simplement de proposer des sauvegardes dans le cloud et du streaming de jeux via le PS Plus Premium. La marque bleue souhaite néanmoins intensifier ses efforts sur cette verticale, en attestent les 22 postes à pouvoir dans le domaine. Comme l’ont repéré nos confrères de The Verge, Sony recherche de nouvelles têtes à même de « développer et mettre en œuvre la vision stratégique du cloud gaming chez PlayStation. » Des profils qui seraient principalement orientés vers les produits de streaming via le cloud qui l’on en croit les mêmes offres récemment publiées. Un domaine qui selon le constructeur japonais « est en passe de devenir un élément majeur de l'industrie du jeu. »

C’est toute une équipe, composée entre autres d’un responsable, de cinq ingénieurs au profil senior, de trois ingénieurs spécialisés dans les logiciels, de deux chefs de projets techniques ou encore d’un architecte de sécurité, que Sony recherche. Tous les heureux élus rejoindront les rangs du FTG (Future Technology Group), une branche travaillant sur divers chantiers allant des casques VR, des manettes ou même de l’IA dont Sophy de Gran Turismo 7. Tout porte donc à croire que l’éditeur japonais est fin prêt à développer une nouvelle technologie de cloud gaming et cela semble même être une priorité pour l'entreprise qui recrute plus que dans n’importe quelle autre branche.

Vers une véritable PS5 Portable ?

Selon les dernières rumeurs, Sony travaillerait sur une fameuse PlayStation Portable. Un accessoire qui devra nécessairement être connecté à la PS5 et passer par la fonctionnalité Remote Play pour fonctionner. Le côté portable serait donc limité à quelques pièces non loin de la console de base, au lancement du moins. L’éditeur pourrait en effet trouver un moyen de rendre la Q Lite plus autonome grâce au cloud gaming. En passant par le streaming de jeux comme cela se fait déjà chez certains concurrents, l’appareil pourrait alors devenir une véritable PS5 Portable.

Pourquoi se concentrer d’une portée limitée quand le cloud gaming pourrait en faire une console 100% portable ? Peut-être que Sony pourrait tôt au tard faire évoluer son appareil pour qu’il soit plus d’un simple gadget pour la PS5. Tout ceci n’est que pure spéculation à ce stade, mais l’éditeur a clairement de grands projets du côté de cette technologie.