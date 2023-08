Les retards et reports ont toujours fait partie intégrante de l'histoire du jeu vidéo. Simplement, avec l'avènement d'Internet et la montée en puissance des réseaux sociaux, les informations ont plus de mal à rester secrètes. Les jeux étant aussi de plus en plus ambitieux, ce qui était autrefois rarissime à tendance à devenir monnaie courante. Preuve en image (oui) sur PlayStation 5 avec les jeux First-Party.

C'est quoi un First-Party ?

Tout d'abord, revenons sur les bases. C'est quoi un jeu dit First-Party ? C'est en fait un terme utilisé dans l'industrie du jeu vidéo, pour désigner un titre développé et publié par le même éditeur ou la même société qui fabrique la console. En d'autres termes, un jeu first-party est créé par une entreprise qui possède la plateforme sur laquelle le jeu est destiné à être joué. Par exemple, si vous avez une Nintendo Switch, The Legend of Zelda : Tears Of The Kingdom se classe dans cette catégorie. Dans le cas de la PlayStation 5 ou plus largement chez Sony, les œuvres vidéoludiques de ce ce type sont nombreuses : Uncharted, The Last of Us Part 2, etc.

Des retards à prévoir sur PS5

Pour l'année 2023, Sony a quelques gros jeux prévus sur PlayStation 5 comme Marvel's Spider-Man 2. Mais, selon un récent rapport financier, il semble qu'il y en ait eu quelques autres qui étaient planifiés pour la même année (ou début 2024), mais qui ont été retardés. Ainsi, comme l'a remarqué le journaliste Ethan Gach du très sérieux média Kotaku, le dernier rapport financier de Sony comporte une section consacrée aux prévisions pour le reste de l'exercice fiscal (qui se termine le 31 mars 2024). Si l'on remarque surtout l'augmentation des ventes de DLC et des jeux tiers, le dernier point répertorie aussi "l'impact des changements des dates de lancement d'une partie des titres First-Party." On vous a fait une capture d'écran du passage, pour vous épargner une lecture laborieuse :

C'est écrit noir sur blanc. Le doute n'est pas possible.

Hélas, comme souvent dans ce type de document qui est destiné à être rendu public, le rapport n'entre pas dans les détails, ce qui signifie que nous n'avons aucun nom de jeux en notre possession. On sait seulement que la petite phrase qui nous intéresse est écrite au pluriel, et que cela concerne donc plusieurs projets de Sony sur PlayStation 5. De notre côté, on suppose qu'il s'agit sûrement de Stellar Blade, une exclusivité de l'éditeur nippon qui ne donne plus de nouvelles depuis septembre 2022. L'autre possibilité est également le TPS Helldivers 2 qui n'a pas encore de date de sortie.

Pas de panique pour les fans de Spidey, il semble très peu probable à l'heure actuelle que Marvel's Spider-Man 2 soit concerné par la mauvaise nouvelle. Le jeu doit en effet sortir le 20 octobre 2023, et tous les astres sont alignés. Sony mise énormément sur ce jeu pour clore l'année civile en beauté.