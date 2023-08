Le cloud gaming, qui semblait encore être un vieux fantasme il y a une dizaine d'années, s'installe de plus en plus dans notre quotidien. Grâce à cette technologie, les possesseurs de Nintendo Switch peuvent profiter de titres extrêmement gourmands qui n'auraient pas pu tourner en étant installés sur la console. Xbox propose aussi une solution de cloud gaming aux abonnés Xbox Game Pass Ultimate. Cela leur permet non seulement de jouer à des titres sans les installer, mais aussi de les lancer sur PC, smartphone ou tablette simplement avec une manette compatible et une connexion Internet. Évidemment, Sony ne compte pas se laisser distancer et mise aussi sur cette technologie en vogue. La firme japonaise vient justement de déployer une nouvelle fonctionnalité sur PS5 très attendue par certains.

Une fonctionnalité attendue sur PS5 disponible pour certains

Depuis plusieurs heures, certains abonnés au PS Plus Premium inscrits au programme Bêta reçoivent dans leurs boîtes mails une invitation exceptionnelle de Sony. Elle leur permet de tester une nouvelle fonctionnalité : le streaming de jeux PS5 en 4K. En effet, depuis que le cloud gaming est disponible sur la console, les joueurs pouvaient seulement jouer aux titres du catalogue PS4 sans installation préalable. Les membres PS Plus Premium possédant un accès à la bêta avaient déjà le privilège de tester les jeux PS5 en cloud depuis le mois de juin, mais pas en 4K. Comme le montre un utilisateur sur ResetEra, il est maintenant possible de choisir entre les résolutions 720p, 1080, 1440p, 2160p. Pour le moment, seuls les titres suivants sont jouables en 4K via le cloud gaming :

God of War : Ragnarok

Horizon Forbidden West

Fortnite

Fall Guys

Destiny 2

Returnal

Death Stranding

Demon's Souls

Sackboy : A Big Adventure

Destruction All Stars

Des versions d'essai de Resident Evil Village et Demon Slayer The Hinokami Chronicles sont aussi disponibles. Notez que les sauvegardes que vous possédez si vous avez déjà lancé ces jeux PS5 sont automatiquement récupérées.

Une option qui demande une bonne connexion

Sony avait annoncé il y a quelques mois que la fonctionnalité était à l'essai en interne. La phase de test s'étend désormais aux joueurs inscrits au programme en beta. Difficile de dire quand elle pourra être déployée auprès du grand public, mais il y a de grandes chances qu'elle soit incluse lorsque la prochaine grosse mise à jour sera officiellement disponible pour tous.

En tout cas, cette option devrait faire plaisir à de nombreux joueurs. Imaginez, vous lancez votre PS5, un jeu vous tape dans l'œil et plutôt que d'attendre qu'il s'installe (ce qui peut prendre du temps s'il pèse plus de 100 Go), vous pouvez y jouer grâce au cloud gaming sans sacrifier la qualité d'image. Désormais, il faut attendre de voir si la résolution 4K sera aussi disponible en Remote Play, la fonctionnalité qui permet de streamer ses jeux PS4 et PS5 à distance sur smartphones, tablettes et PC. Précisons tout de même que pour profiter du « jeu en nuage » au mieux, il est préférable de disposer d'une excellente connexion Internet, surtout pour jouer en 4K.