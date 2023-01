Playground Games dans la tourmente ? Le studio de Forza Horizon et Fable ne sera plus le même avec le départ de membres piliers de la société qui ont contribué à son succès.

Comme pour Halo Infinite, le navire Playground Games est-il en train de prendre l'eau ?

Des pontes de Playground Games fondent leur studio

Mike Brown, directeur créatif sur Forza Horizon 5, a quitté le studio anglais Playground Games. Un départ important qui n'est pas isolé car d'autres développeurs, qui étaient là depuis longtemps, l'ont suivi. Qui sont les autres ? Tom Butcher (producteur principal), Gareth Harwood (directeur artistique technique), Fraser Stachan (directeur audio), Matt Craven (directeur technique) et Ben Penrose (directeur artistique).

Ensemble, ils ont formé Maverick Games et sont déjà au travail sur un nouveau jeu AAA « premium en monde ouvert pour consoles et PC ».

Notre objectif est que Maverick Games devienne un studio que les gens vont adorer. Pour les joueurs, nous travaillons déjà sur un titre passionnant de très haute qualité, et pour les développeurs, nous mettons sur pied un endroit où tout le monde est encouragé à prendre des risques, à être curieux et créatif, à être soi-même, innovant et surtout, à être un non-conformiste. Via Gamesindustry (et Eurogamer).

Ces changements majeurs chez Playground Games interviennent au moment où une rumeur veut que le développement de Fable soit en difficulté.

Fable en danger ?

Un obscur bruit de couloir affirmait que la création de Fable était tellement compliquée que le jeu avait été rebooté avec un basculement d'un moteur maison vers l'Unreal Engine 5. Une rumeur largement debunkée depuis, même si VGC, une source très fiable, a également entendu qu'il y avait des problèmes et que le titre ne verrait peut-être pas le jour avant la fin de cette génération.

Un ancien développeur de Playground Games, Juan Fernandez, avait indiqué qu'il y avait des soucis en raison de l'inexpérience du studio dans le genre action-RPG et que les équipes étaient quelque peu dépassées. Où se situe la vérité ? Peut-être quelque part au milieu. En revanche, on sait qu'Eidos Montréal serait venu à la rescousse de Fable et qu'en interne, on refuse de montrer quoi que ce soit. On aura des vidéos et des détails lorsque ce sera le moment, et pas avant.

Fable sortira en exclusivité sur Xbox Series X|S et PC.