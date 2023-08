L'un des plus gros cartons de Steam et de Twitch, Phasmophobia, a fait une grande annonce. Malheureusement, la nouvelle n'est pas bonne pour certains joueurs et joueuses.

Il est impossible d'être passé à côté du phénomène Phasmophobia, même sans y avoir joué, à moins de suivre l'actualité vidéoludique de loin. Mais puisqu'on est relativement sympathiques à la rédaction, voici une très brève séance de rattrapage. Il s'agit d'un jeu coopératif où un groupe de joueurs, jusqu'à 4 en ligne, doivent visiter des maisons en ville, à la campagne ou une école, pour enquêter sur des activités paranormales en survivant. C'est grosso modo l'idée et c'est génial. Mais tout le monde n'y a pas encore accès.

Phasmophobia retarde encore sa sortie sur PS5, Xbox Series et PSVR 2

Encore aujourd'hui, Phasmophobia reste l'un des jeux les plus joués sur Steam et les plus visionnés sur la plateforme de streaming Twitch. Une exclusivité PC qui devait sortir en early access sur consoles au mois d'août. On est le 25, le titre n'est toujours pas sur consoles, et pour cause. La version console a été officiellement repoussée de plusieurs mois. Voici le message qui annonce la mauvaise nouvelle :

Chère communauté Phasmophobia, Tout d'abord, nous aimerions tous vous remercier pour votre soutien et pour votre enthousiasme vis-à-vis de la version console. En raison d'un récent incendie dans l'immeuble de notre studio, et de problèmes de développement imprévus, notre capacité à tester et développer a été sérieusement affectée. Après mûre réflexion, nous avons pris la décision difficile de retarder la sortie du jeu, initialement prévue en août, le temps que tout rentre dans l'ordre. Nous prévoyons un lancement spécial au cours de la semaine qui précède Halloween. En octobre. Cela nous octroie le temps nécessaire pour tout peaufiner et mettre au point. Votre patience et votre compréhension comptent beaucoup pour nous, et nous sommes impatients de sortir Phasmophobia sur consoles. Via Twitter.

L'endroit idéal pour griller des marshmallow en criant à tue-tête (crédits : Steam).

Plus de peur que de mal donc avec des équipes qui vont visiblement bien, ce qui est le plus important. Comme indiqué dans le communiqué, rendez-vous en octobre pour flipper avec Phasmophobia sur PS5, Xbox Series X|S. Et pour les PCistes, une énorme mise à jour Ascension a été déployée et n'attend que vous. Nous, on attend de trouver des coéquipiers qui ne crient pas ou restent plantés dans le camion. C'est difficile de recruter de bons ghostbusters.