L'exclusivité PS5 Phantom Blade Zero se dévoile à nouveau avec du gameplay et de longues minutes de combats intenses. Le tout sublimé par l'Unreal Engine 5. Une future claque en perspective ?

Pour célébrer le Nouvel An lunaire, S-GAME a dévoilé une bande-annonce spectaculaire de Phantom Blade Zero, son prochain action-RPG. Intitulée « Année du Serpent », cette vidéo de six minutes révèle des combats nerveux et des armes inspirées de la thématique du serpent. Un aperçu qui ne laisse pas indifférent.

Des combats dignes des films d’arts martiaux pour Phantom Blade Zero

La bande-annonce de Phantom Blade Zero frappe fort dès les premières secondes. On y découvre des affrontements rapides et stylés, où chaque mouvement est précis et fluide. Les nouvelles armes serpentines ajoutent une touche originale, avec des animations qui évoquent la souplesse et l’agilité du reptile. L’inspiration des films de kung-fu est omniprésente.

Pour rappel, le jeu est en développement pour PlayStation 5 et PC, mais aucune date de sortie n’a encore été annoncée. Ce silence pourrait indiquer que S-GAME prend le temps de peaufiner chaque détail pour offrir une expérience à la hauteur des attentes. Avec une telle bande-annonce, l’impatience des joueurs ne fait qu’augmenter.

Le jeu se déroule dans un univers sombre mêlant des éléments de la Chine féodale et du steampunk. Un style que les développeurs qualifient de "Kungfupunk". Le joueur incarne Soul, un assassin d'élite au service d'une organisation secrète appelée "The Order". Accusé à tort du meurtre du chef de l'organisation, Soul est grièvement blessé. Un guérisseur mystique le sauve en utilisant un remède temporaire qui lui accorde 66 jours pour démasquer le véritable coupable avant que le remède ne perde son effet. Tout un programme.

Phantom Blade Zero est développé sous l'Unreal Engine 5, promettant des graphismes de haute qualité et des animations fluides. Pour le moment, la promesse est tenue dans la vidéo ci-dessous. Quand on sait de quoi est capable le moteur graphique de chez Epic, on se demande a quoi ressemblera le jeu dans sa version finale.

Source : S-GAME