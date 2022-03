Alors que Xbox a eu la bonne idée de ressortir du placard la licence Perfect Dark, le développement semble quelque peu troublé. C'est en scrutant le profil LinkedIn qu'un internaute s'est aperçu du départ d'un membre important de The Initiative.

Ohé, ohé, capitaine abandonné

Dan Neuburger, game director du nouveau Perfect Dark, a quitté le studio The Initiative en janvier. C'est ce que nous indique son profil professionnel. Il sera resté à peu près trois ans et huit mois au sein de l'entreprise, assistant quasiment à la naissance de la structure. The Initiative a en effet fait ses premiers pas en 2018.

Mais ce n'est qu'en décembre 2020, lors des Game Awards, que les développeurs ont officialisé avoir repris la licence dormante de Rare. Celle-ci est en effet plongée dans le sommeil depuis 2005, si l'on met de côté Perfect Dark XBLA. Un remaster Xbox 360 sortir sur le Xbox Live Arcade en 2010.

Perfect Dark : le retour de Joanna dans la tourmente ?

La question est légitime. L'année dernière, pratiquement à la même période, Drew Murray annonçait son départ pour retourner chez son ancien employeur, Insomniac Games. En 2021 également, Crystal Dynamics venait à la rescousse des équipes... Pour un développement qui patine ? Peut-être. Mais en soi, recevoir de l'aide extérieure pour boucler un jeu n'est pas quelque chose d'inédit et beaucoup de studios y ont recours sur des projets de grande envergure.

Lorsqu'il a dit au revoir à ses collègues, Drew Murray n'a pas montré d'inquiétude quant à l'état de ce Perfect Dark :

Mais le plus important, c'est que l'équipe possède le talent et la vision nécessaire pour finir le jeu et relancer la licence.

Néanmoins, on peut se demander s'il n'y a pas, en dépit de tous ces talents qui composent The Initiative, un problème en termes de management. Que ce soit en interne ou plus haut, car depuis 2018, nous n'avons eu qu'un teaser en CGI et le développement n'en est qu'à ses débuts... Seule autre information, cet épisode aura pour thème "l'eco sci-fi".

Après ce nouveau départ, pensez-vous que le développement de Perfect Dark rencontre des problèmes ou pas du tout ? Etes-vous inquiets ou estimez-vous que les recrues du studio sont suffisamment solides pour soigner le comeback de Joanna Dark ? Qu'attendez-vous de ce retour justement ? Dites nous tout en commentaires.