Alors qu'on ne l'attendait plus, Perfect Dark a créé la surprise lors du Xbox Games Showcase 2024 en présentant enfin du gameplay. Et ça s'annonce fou !

Cela faisait quatre ans que nous n'avions plus entendu parler officiellement de Perfect Dark. Le Xbox Games Showcase 2024 a frappé un grand coup sur ce terrain en nous présentant enfin du gameplay. Et contrairement à ce que l'on en avait entendu, le fameux AAAA a clairement assuré le spectacle !

Perfect Dark se montre enfin et ravive les espoirs des fans

Après des années passées dans l'obscurité, Johanna Dark a fait une apparition surprise lors des Game Awards 2020, avec un reboot de Perfect Dark que Xbox vendait alors comme son premier AAAA. Développé par The Initiative et Crystal Dynamics, le titre n'a ensuite plus donné de nouvelles. À en croire de nombreux leaks et bruits de couloirs, le projet semblait être dans la tourmente. Aux toutes dernières nouvelles, cela ne semblait pas si chaotique qu'on pouvait le penser.

Nous en avons eu la confirmation lors du Xbox Games Showcase 2024 dans le cadre du Summer Game Fest. Le Perfect Dark nouvelle génération a donc enfin présenté son gameplay, ainsi qu'une plastique proprement sublime. Le côté « infiltration immersive » de la licence semble être bien respecté et adapté aux codes d'aujourd'hui. Même constat pour l'aspect « conspiration alien » qui a notamment marqué les joueurs lorsque Rare a fait découvert ce chef d'œuvre du jeu d'infiltration en 2000 sur Nintendo 64. Le reboot assuré par The Initiative et Crystal Dynamics semble donc finalement entre de bonnes mains.

Malheureusement, aucune date de sortie n'a encore été avancée. Johanna Dark va donc retourner dans l'ombre, en attendant de recevoir ses nouveaux ordres de mission sur PC, Xbox Series et Xbox Game Pass.