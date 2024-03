Hier soir aux alentours de 20h et retransmis en direct sur la chaîne Twitch de France TV qui soutient l'événement, se sont déroulés les Pégases 2024. Une soirée riche en évènements qui a offert près de 19 titres prestigieux à autant de jeux considérés comme des références dans leur domaine. Parmi les nommés, on retrouve de gros titres d’Ubisoft comme The Crew Motorfest et Assassin’s Creed Mirage, ainsi que de très nombreux jeux un peu plus modestes comme Soldats Inconnus : Frères d’armes, Dordogne, Jusant, Chants of Sennaar ou encore The Wreck. De bien beaux jeux qui ont pour la plupart tous brillé aux Pégases.

On a enfin les gagnants de la cérémonie des Pégases 2024 !

Même si le GOTY 2023 était bien présent, il n’a pas pu rafler le prix ultime de la soirée. Baldur’s Gate 3 a toutefois remporté celui de sa catégorie en devenant le Meilleur Jeu Etranger, rien de surprenant tant le soft de Larian excelle. Ubisoft a lui aussi raflé quelques jolis titres comme le Prix du Public avec Assassin’s Creed Mirage ou encore celui du Meilleur Jeu Service avec The Crew Motorfest. Mais c’est surtout Soldats Inconnus : Frères d’armes qui a cartonné, le jeu indé sous l’égide de l’éditeur, a raflé pas moins de 3 prix. Une très belle performance.

En revanche, le prix ultime revient à un autre jeu indépendant : Chant of Sennaar du studio Rundisc, édité par Focus Entertainment. Ce puzzle game extrêmement atypique, aussi bien artistiquement qu’en termes de gameplay, a conquis tout le monde. Chant of Sennaar a ainsi été élu Meilleur Jeu de L’Année aux Pégases 2024 en plus de recevoir celui du Meilleur Jeu Indépendant et du Meilleur Game Design. Une très belle réussite pour un titre qui mérite clairement d'être connu.

Voici la liste complète des lauréats de chaque catégorie

Meilleur jeu vidéo

Assassin’s Creed Mirage

Jusant

Chants of Sennaar - GAGNANT

Meilleur jeu vidéo indépendant

Chants of Sennaar - GAGNANT

- Dordogne

Have a Nice Death

Excellence visuelle

Dordogne - GAGNANT

- Assassin’s Creed Mirage

Chants of Sennaar

Meilleure innovation technologique

Headbangers: Rhythm Royale - GAGNANT

- Aliens: Dark Descent

Dragon Duelist

Meilleur univers sonore

Assassin’s Creed Mirage

The Crew Motorfest

Jusant - GAGNANT

Excellence narrative

Soldats inconnus: Frères d’armes - GAGNANT

- The Wreck

Assassin’s Creed Mirage

Meilleur jeu vidéo mobile

Soldats inconnus: Frères d’armes - GAGNANT

- The Wreck

Mighty Quest Rogue Palace

Au-delà du jeu vidéo (thématique sociale forte)

Soldats inconnus: Frères d’armes - GAGNANT

- Chants of Sennaar

The Wreck

Meilleur game design

Chants of Sennaar - GAGNANT

- Jusant

The Crew Motorfest

Meilleur premier jeu vidéo

En Garde!

Dordogne

Pâquerette Down the Bunburrows

Meilleure accessibilité

KarmaZoo - GAGNANT

- Firebird

Go Go Magnet

Meilleur service d’exploitation (Jeu Service)

The Crew Motorfest - GAGNANT

- Tales Up

Go Go Magnet

Meilleur jeu vidéo étranger

Baldur’s Gate 3 - GAGNANT

- COCOON

Hogwarts Legacy: L’héritage de Poudlard

Meilleur jeu vidéo indépendant étranger

COCOON - GAGNANT

- Party Animals

Born of Bread

Meilleur jeu vidéo mobile étranger

Little Nightmares - GAGNANT

- Disney Dreamlight Valley Arcade Edition

Warcraft Rumble

Personnalité de l'année

Mickaël Newton (Association Loisirs Numériques / Ubisoft)

Prix d'honneur