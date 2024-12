Sorti en early access le 6 décembre, Path of Exile se présente déjà comme un carton encore plus énorme que celui de Marvel Rivals qui pourrait faire beaucoup d'ombre à Diablo 4.

Pour rappel, contrairement à sa version finale normalement prévue courant 2025, l'early access de Path of Exile 2 n'est pas accessible gratuitement. Il faut en effet soit acheter un Pack Supporter dont le prix va de 27,75 à 92,40 euros, ou avoir dépensé plus de 480 euros sur le premier jeu. Cela n'a visiblement pas refroidi les joueuses et joueurs, qui se sont littéralement rués sur le nouveau titre de Grinding Gear Games. Celui-ci explose ainsi de nombreux records, pour un lancement définitivement réussi.

Un lancement en accès extrêmement anticipé pour Path of Exile 2

Ce 6 décembre a peut-être marqué un jour noir pour Blizzard. Le même jour sont en effet sortis Marvel Rivals et Path of Exile 2, respectivement un hero-shooter free-to-play et un hack'n slash à la Diablo en early access, qui sera également free-to-play à sa sortie définitive. Tous deux visent donc clairement à concurrencer deux licences phares du géant américain : Overwatch et Diablo 4. Et il semblerait qu'ils aient visé extrêmement juste. À l'heure où nous écrivons ces lignes, le premier a notamment atteint un pic de plus de 480 000 joueurs Steam connectés simultanément, signe d'un énorme carton en occupant la 20ème place des jeux les plus joués sur la plateforme.

Mais Path of Exile 2 frappe, de manière un peu surprenante, encore plus fort que ça. On parle en effet d'un pic d'utilisateurs Steam à plus de 580 000. Trois jours seulement après son lancement en early access sur PC, ainsi que sur PS5 et Xbox Series, le hack'n slash de Grinding Gear Games se hisse ainsi à la 15ème place des jeux les plus joués de l'histoire de Steam. À noter que Path of Exile premier du nom avait quant a lui atteint en son temps un pic maximal de près de 230 000 joueurs. On apprend également de Jonathan Rogers, directeur du jeu, que celui-ci aurait atteint 1 million de demandes d'early access le jour même de son arrivée.

L'engouement autour de cet accès visiblement très anticipé était si colossal que les serveurs ont dans les premières heures été totalement saturés, rendant impossible de s'y connecter. Le weekend semble cependant s'être passé relativement sans encombres pour un jeu qui se place donc potentiellement comme un véritable ennemi mortel de Diablo 4. Reste cependant à voir si le succès sera également au rendez-vous, ou plus explosif encore, lorsque Path of Exile 2 sortira en version 1.0 dans le courant 2025.

Sources : SteamDB ; Path of Exile sur YouTube