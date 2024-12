Malgré ses déboires juridiques avec Nintendo, le forçant même à appliquer d'importants changements pour éviter de plus amples contentieux, Palworld continue bon gré mal gré son bonhomme de chemin. Le studio Pocketpair avait promis une mise à jour proprement colossale en décembre et a profité des Game Awards pour la présenter plus en détail. Cerise sur le gâteau : elle arrive très prochainement, et qui plus est gratuitement !

La machine Palworld relancée à plein régime

La semaine dernière, Pocketpair nous teasait une nouvelle mise à jour gigantesque et gratuite à venir en décembre, six mois après l'introduction de l'île de Sakurajima. Cela tombe plutôt bien, puisqu'il serait question d'une nouvelle île six fois plus grande que la précédente, qui était déjà gigantesque. Cette nouvelle région entend par ailleurs proposer une difficulté accrue et son lot de mystères.

Le « hasard » faisant bien les choses, décembre est également le mois accueillant la cérémonie des Game Awards. Palworld avait donc une tribune toute trouvée pour présenter à une large audience à travers le monde ce qui les attends dans cette fameuse mise à jour gigantesque. Après des premières images, nous avons donc droit à une bande-annonce en bonne et due forme.

On peut ainsi découvrir cette nouvelle île, ses décors aussi jolis que variés, et surtout des Pals tout aussi massifs qui l'habitent dans cette mise à jour baptisée Feybreak. Comme sur la précédente mise à jour, Palworld en profite également pour accueillir un nouveau champion à affronter, ainsi que des titanesques combats de boss. Tout ceci arrivera donc le 23 décembre sur PC, Xbox Series et PS5. À noter par ailleurs que le jeu est actuellement à -25% sur Steam et PS5, si ce que vous voyez ci-dessous vous donne envie de vous lancer dans l' esclavage le dressage de Pokémon Pals.

Source : Pocketpair sur YouTube