One Piece est sans conteste l'un des mangas les plus influents et les plus appréciés de l'histoire. Alors, quand de nombreux de ses prédécesseurs ont eu une série live-action ratée, tous les regards sont en ce moment rivés sur la nouvelle adaptation Netflix. Les jours passent depuis la sortie de cette nouvelle adaptation du chapeau de paille et les fans sont de plus en plus surpris par la fidélité de la production de Netflix. Il faut dire que le créateur du manga, Eiichiro Oda a suivi le dossier de très près et c'est sans surprise que l'un de ses personnages les mystérieux fait aussi partie de l'adaptation.

One Piece et Pandaman

Depuis plus de 20 ans, Eiichiro glisse un personnage ou du moins une référence d'un personnage dans tout One Piece. D'abord dans le manga, il semble que la référence ait été aussi retranscrite dans l'adaptation animée. Sur Netflix, Pandaman fait aussi partie de l'aventure et l'on croise le personnage à l'épisode 4 de la série juste à l'arrière-plan, on le distingue dans la brume. Une référence qui ne pourra faire que sourire les plus grands fans de One Piece, Pandaman étant l'un des personnages iconiques puisque présent depuis le début dans le manga et faisant des caméos réguliers dans l'histoire.

C'est l'internaute CreamyAndrew qui a fait la trouvaille et a partagé la scène directement sur le canal de discussion sur la série One Piece Live Action sur Reddit. Pour de nombreuses personnes ne connaissant pas le manga, cette anecdote pourrait paraître anodine, mais l’œuvre regroupe énormément de mystères et l'auteur aime glisser de nombreux indices partout. Ainsi, les théories vont de bon train. Pandaman fait partie de l'un de ces mystères, dont des sites références chacune des apparitions de ce personnage qui est devenu un running gag au fil du temps. Netflix montre encore une fois sa volonté d'être le plus fidèle à One Piece et à son essence. A moins que ce soit une demande explicite de son créateur, qui a travaillé très étroitement avec le géant de la SVOD pour donner vie à son manga en live action.