Au même titre que Mercredi, qui rempilera pour une saison 2 prochainement, la série One Piece est elle aussi un succès désormais incontournable de Netflix. Une adaptation franchement réussie du célèbre manga, pour ne pas dire légendaire, créé par le non moins légendaire Eiichiro Oda. Ce dernier a d’ailleurs toujours eu l’œil sur l’adaptation live action et a été jusqu’à valider toutes les idées, ce qu’il devrait aussi faire pour la deuxième saison d'ailleurs, si ce n’est pas déjà fait.

Un gros changement pour la saison 2 de One Piece

Mais l’équipage du chapeau de paille va devoir faire face à quelques vagues puisqu’un changement majeur vient d’être annoncé alors que la production ne devrait plus tarder à passer à la vitesse supérieure. On vient en effet d’apprendre que Steven Maeda, showrunner principal et créateur original de la série Netflix, quittait le navire pour céder la barre à Joe Tracz. Ce dernier prendra non pas la place du capitaine, mais celle de co-showrunner aux côtés de Matt Owens, déjà présent sur la première saison. Maeda ne s’éloignera pas tant que ça puisqu’il aura un siège de producteur exécutif pour cette saison 2. « Joe apporte une richesse, de l’enthousiasme et de l’expérience à notre deuxième saison ce qui aidera à propulser One Piece vers de nouveaux sommets », a déclaré l’homme en passant le flambeau.

Joe Tracz, le prochain co-showrunner de la série One Piece sur Netflix

Un changement majeur qui pourrait avoir un impact sur la saison 2, en espérant que celui-ci soit des plus positifs. Dans tous les cas, avec Oda qui rôde non loin, la saison 2 de One Piece devrait garder le cap de la première. On peut d'ailleurs être rassuré puisque Joe Tracz n'est pas un débutant. L'homme a notamment travaillé sur la série Disney+ Percy Jackson et les Olympiens ou encore Dash & Lily pour Netflix dont il est showrunner et créateur. Il n'en n'est donc pas à son premier tour d'essai.

Quand sort la saison 2 de One Piece sur Netflix ?

Une question se pose alors, quand est-ce que la saison 2 de One Piece débarquera sur Netflix ? Une bonne question qui n’a pas encore vraiment de réponse même si de nouveaux bruits de couloir nous donnent quelques indices. Une source plutôt fiable lorsqu’il s’agit de One Piece et à qui l’on doit notamment plusieurs infos sur la série qui se sont avérées vraies, affirme que la saison 2 de One Piece pourrait bien avoir du retard.

Sur X, l’informateur déclare que la série Netflix devrait revenir d’ici fin 2025 si tout va bien, sans donner de date précise. Cependant, il précise qu’il y aurait de fortes probabilités pour qu’elle soit décalée à 2026 histoire d’avoir un peu plus de temps en post-production. Période durant laquelle les dernières retouches sont données, notamment le fignolage des effets spéciaux. Si on peut éviter un nouveau sabre tordu à Zoro, on ne dit pas non.

Pour l’heure, rien n’est encore officialisé donc les pincettes sont de rigueur, comme d’habitude. Le mieux reste encore d’être patient et d’attendre d’avoir des nouvelles de la part de Netflix, généralement très bavard lorsqu’il s’agit de mettre en avant ses plus gros succès.