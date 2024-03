One Piece, c'est un phénomène qui donne l'impression de n'avoir jamais perdu de sa splendeur. Vous avez probablement déjà eu affaire à l'œuvre d'Eiichiro Oda, que ce soit en manga, en jeu vidéo ou même en série Netflix. Et justement, dans la sphère vidéoludique, cette franchise est particulièrement prolifique. Les joueurs le savent, et souvent, ils ont de belles surprises au rendez-vous. C'est le cas en ce moment même, avec l'arrivée d'une figure emblématique de cet univers. Attention, on ne parle pas de n'importe qui.

Gol D. Roger arrive dans One Piece : Pirate Warriors 4

Si on mentionne un jeu One Piece, vous devez vous douter qu'on parle de Pirate Warriors 4. Il continue encore et toujours d'obtenir du contenu inédit via des extensions. La dernière fois qu'il a fait le plein de personnages supplémentaires, c'était en janvier dernier avec le Character Pack 5, l'un des DLC compris dans le deuxième Character Pass. On y trouve Uta, la fille adoptive de Shanks, qui est lui-même compris dans ce pack aux côtés de Koby. On a simplement affaire à leur version OP : Red, le film qui avait fait débat dans la communauté.

Quoi qu'il en soit, on savait qu'un Character Pack 6 allait arriver. Le hic, c'est qu'on ignorait les combattants inclus dedans. Mais le premier vient d'être révélé, et là, c'est du sérieux. Il s'agit de Gol D. Roger, l'ancien roi des pirates. Celui qui a tout démarré, l'homme qui a caché le One Piece avec son équipage. Dans le manga et l'anime, on ne l'a jamais vraiment vu en train de se déchaîner sur ses ennemis. On l'a vu se combattre, mais l'envergure de sa puissance et la nature de ses pouvoirs restent, à l'heure actuelle, un mystère. Du coup, c'est assez surprenant de le voir dans Pirate Warriors 4, mais est-ce qu'on va se plaindre ?

On peut donc le voir rapidement affronter du menu fretin, et de toute évidence, il est inarrêtable. On va dire que ça colle bien avec la légende. Malheureusement, pour l'instant, on n'a pas de date de sortie à se mettre sous la dent. Par contre, on a un indice sur les deux autres personnages du pack. On les voit dans l'ombre, ce qui les rend difficiles à distinguer. Mais les fans sont aux aguets, et pour eux, ça ne fait aucun doute : c'est Rayleigh et Garp. Si c'est bien le cas, et ça semble l'être, on ne va pas se faire prier pour sauter sur ce nouveau DLC.